Protagonista de la película “Los reyes del mundo” tuvo que salir desplazado

Andrés Castañeda, Rá en la película Los reyes del mundo, (Colprensa-Cuidad Lunar).

Carlos Andrés Castañeda, quien encarnó a Rá en la película Los reyes del mundo, señaló su experiencia como “algo increíble” y salió convencido, como se ve en algunos videos, de que “el cine es vida”. Pero la luna de miel en los más alto de la producción audiovisual habría terminado pronto para él, pues tuvo que salir desplazado por amenazas de los grupos armados en su contra.

La situación ha estado rodeada de silencios y vacíos. A finales de enero se difundió en redes sociales un pantallazo de un video de YouTube titulado “De la ficción a la realidad: ‘Rá’ de Los Reyes del Mundo desplazado por amenazas”, que se hizo viral con críticas a Laura Mora, la directora.

Sin embargo, el video desapareció a la par que se hizo viral solamente el título. Se sabía que el actor natural que conquistó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián había dicho, en entrevista, que el reconocimiento le causó problemas en Yarumal, su pueblo, del que tuvo que salir desplazado.

Allí contaba que un grupo de esa zona del departamento de Antioquia lo sacó de donde vivía y no podía regresar. Pasó de la fama a dedicarse a vender confites para buscar donde vivir. “Me sacaron, o me iba o me mataban. Un grupo armado”, dijo Castañeda en el video que fue republicado por un canal de la plataforma llamado To The Point, enfocado en denuncias.

Pero el testimonio inicialmente fue ocultado al público en la plataforma y poco después se habría vuelto a liberar. Sin embargo, Castañeda le confirmó a El Espectador que fue desplazado, que el video es verídico, pero solo autorizó a ese diario a publica una frase: “Cómo me van a subir al cielo para tirarme así al infierno”.

En el video, que combina dos entrevistas en tiempos diferentes, Castañeda asegura que siente repetir una historia que ha vivido desde niño y que, para él, contó en la película. Tener que buscar refugio fuera de su hogar para evitar la muerte, como le sucedió a los ocho años cuando “por meterse con quien no debía”, tuvo que ir a un internado y ahora tras el reconocimiento que le generó la película.

Los reyes del mundo ha ganado, a parte de la Concha de Oro, el Abrazo a mejor película de la Competencia Ficción del Festival de Biarritz Amérique Latine, Francia y el Ojo de Oro en el Festival de Cine de Zúrich, Suiza. Tras tres días del estreno llegó a ser la segunda película más vista en la plataforma de streaming, Netflix.

El rostro de Castañeda dejó de ser uno más en su pueblo. Según pudo establecer El Espectador, las amenazas se habrían producido porque los grupos armados creyeron que el joven se había enriquecido con su papel en la producción audiovisual y lo habrían extorsionado.

El joven habría salido junto a su pareja, quien al parecer se encuentra en embarazo. En la huida habría perdido parte de su ropa, los documentos y el teléfono celular. Ahora se encuentra en Medellín, trabajando en una tienda con un hombre que le ha tendido la mano. La mamá de Castañeda se quedó en su vivienda, tiene 41 años y estaría pasando por una enfermedad.

Tras conocerse el video, la directora de la película, Laura Mora, y la productora La Selva Cine intentaron ponerse en contacto con Andrés, pero según expresaron en una carta compartida a Infobae Colombia, no lo habían logrado para el 1 de febrero. En el documento aclaran que los contratos con los actores cumplieron con las condiciones legales, los cuales fueron socializados punto por punto.

Andrés señala que sufrió un accidente en la motocicleta que compró con los honorarios de su actuación. Duró nueve días hospitalizado y tuvo que sacar de sus ahorros para pagar los gastos médicos. Respecto a esa situación, la productora señala que ocurrió después de terminar el rodaje y el contrato, aún así lo apoyaron.

“Apoyamos a su mamá con el traslado a Medellín, estuvimos al frente de toda la comunicación con los médicos, hubo presencia por parte de la producción en la clínica y los apoyamos económicamente mientras Andrés y su madre estuvieron en el hospital”, señalaron.

La directora manifestó al diario citado que ella trató durante todo el rodaje de señalar el despliegue mediático que iba a generar su actuación. Sostuvo que el cine no puede cambiar la realidad del país y que se comprometió a brindar su amistad a los actores con que participó.

Más allá de la relación entre el joven y la producción audiovisual, serían las autoridades las que deben brindarle atención a Castañeda sobre la vulneración de sus derechos como víctima de la violencia.