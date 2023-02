Jurados y presentadora de MasterChef Celebrity Colombia. Foto: Instagram @canalrcn

Claudia Bahamón es uno de los iconos de ‘Masterchef’, el programa culinario de RCN que tiene también como protagonista a Chris Carpentier, cocinero chileno que le jugó una pequeña broma a la presentadora, que al parecer, en esta ocasión, no aguantó y lo insultó diciéndole: “Eres un idiota”.

Así le fue a Claudia Bahamón bailando champeta Entre los proyectos actuales de la presentadora neivana, figura por este tiempo el rodaje de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2023) VER NOTA

Todo empezó cuando la presentadora estaba llegando al set de grabación y la estaban preparando con maquillaje y vestuario. Allí, llegó Chris y se dio cuenta de que tenía un gancho en la parte de atrás de la falda, así que empezó a molestarla y a decirle que esas eran técnicas que se utilizaban en las mismas pasarelas de Italia

En clip aparte del “idiota” se escucha: “es inmamable, huevón”, “¿qué te pasa?”. Esto sin duda alguna pasa gracias a todas las temporadas del reality en el que los presentadores y jurados se vuelven amigos y hasta familia, extrañándose cuando no están en grabaciones, y por ende, se ve que se tienen la confianza suficiente como para hacerse este tipo de bromas entre ellos.

El insulto de Claudia Bahamón a compañero de 'MasterChef' fuera de cámara / Video: @chriscarpentier

Sin embargo, y como es de la naturaleza de las redes sociales, hubo personas que no estuvieron de acuerdo con lo que dijo Claudia y mucho menos con el tono en el que lo hizo. En el Instagram del chef chileno dejaron comentarios como: “Esa palabra tan fea que se le escucha a Claudia, Qué grosera”, “Jamás había escuchado a Claudia hablar así”, “Te quiero me caes bien pero Osea q parte en la q ella disimuladamente te está diciendo basta no entiendes! ... En pocas palabras el vídeo no debiste publicarlo .... En pocas palabras debiste borrar el vídeo....”.

Estiwar G confesó que se intoxicó por hacer el Toxitour en Corabastos El creador de contenido describió esa experiencia como uno de las más agrestes y confirmó que probó más de 17 comidas diferentes para grabar ese video VER NOTA

Más allá del posible enfado de la presentadora, comentó en el video de Carpentier: “Jajajajhahahahahahahhah jajajajjajaj eres INSOPORTABLE Jajjajajjjjajajajjjajjajajajajajjjjjj”, despejando ahora sí cualquier duda de una eventual pelea con uno de los personajes más graciosos y queridos de este reality.

Ahora bien, esta reacción y como se ve en el video, no afectó en nada el cocinero chileno, ya que es bien sabido por todos los seguidores del programa, que el chef tiene un sentido del humor bastante fuerte y muy peculiar, por lo que en cierto modo, Claudia se estaba “metiendo en un terreno” donde Carpentier se mueve como pez en el agua.

Estos serán los participantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2023′

Una nueva entrega de MasterChef Celebrity Colombia será vista en 2023. Aunque durante los últimos días habían surgido diferentes especulaciones sobre las celebridades que participarán como concursantes, en la mañana del 25 de enero el Canal RCN confirmó la lista de famosos.

Así han sido los cambios de ‘look’ de Shakira La colombiana ha pasado por diferentes tonalidades en su cabellera, luciendo un negro azabache con el que se lanzó a la música, hasta el castaño claro que utilizó para diferenciarse de Clara Chía VER NOTA

Así las cosas, desde sus redes sociales y demás plataformas, el canal compartió un video en el que se pueden ver a la totalidad de los participantes, entre ellos están: Juliana Galvis, Jairo Ordoñez, Biassini Segura, Luces Velásquez, Nela González, Zulma Rey, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán, Karoll Márquez (también cantante), Álvaro Bayona, Daniela Tapia, Marcela Benjumea, Francisca Estévez y Julio César Herrera.

Chris Carpentier y Claudia Bahamón en 'MasterChef Celebrity' / Foto: Instagram @claudiabahamon

Como es costumbre, los comediantes no pudieron faltar: La Cata con Botas, Adrián Parada, Natalia Sanint, además de Vargasvil. En cuanto a influenciadores, destaca Mario Ruiz, quien recientemente participó en otro reality gastronómico, pero enfocado en pastelería: ‘El gran pastelero – Bake Off Celebrity Colombia’ (2022). Aparte de este creador de contenido, también figuran para esta nueva temporada de ‘MasterChef’ su colega El Negrito W.

Los presentadores Laura Barjúm (también exreina de belleza) y Diego Sáenz también entrarán a competir en la cocina. Y, como detalle curioso, se incluyó la participación de un sacerdote: el Padre Walter Zapata.

Por ahora, el Canal RCN solo dio a conocer a los participantes de esta nueva entrega del programa de telerrealidad, pero no ahondó en detalles sobre su fecha de estreno, que se dice será “muy pronto”.