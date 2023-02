Nairo Quintana Fue sorprendido por los aficionados en su cumpleaños

El corredor fue sorprendido por los aficionados mientras entrenaba. @nairoquincoficial - Twitter

Nairo Quintana es uno de los principales corredores que estará presente en el gran fondo de los nacionales de Ruta en la categoría élite. El pedalista boyacense disputará su primera carrera oficial tras más de seis meses y, mientras se preparaba para la competencia, fue sorprendido por varios aficionados que se acercaron para manifestarle algunas muestras de cariño y aprovecharon la oportunidad para cantarle la canción de cumpleaños. El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España celebra sus 33 años de edad.

La situación de Nairo Quintana es completamente atípica porque por primera vez, desde que se convirtió en corredor profesional, se encuentra sin equipo en el inicio de temporada. Lo sucedido en el Tour de Francia 2022, donde fue descalificado tras comprobarse el uso de tramadol, lo llevó a salir del Arkéa-Samsic y tras intentar revertir esta decisión ante el TAS, el tribunal falló a favor de los directivos de la Grande Boucle.

Ahora, el pedalista se encuentra sin equipo y pese a que muchos rumores lo ubicaban en diferentes escuadras, nada de esto se ha podido consolidar. Incluso se llegó a mencionar que el campeón colombiano se iba a retirar del ciclismo profesional; sin embargo, fue el mismo Quintana quien se encargó de desmentir estas versiones y reiteró que se encuentran en un gran estado físico para disputar en las carreras más importantes del calendario.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que, debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, resaltó el corredor en una carta que publicó hace algunos días.

Una sorpresa para Nairo Quintana

Nairo Quintana participará en el gran fondo de la categoría élite en los Nacionales de Ruta y esta será la primera competición que disputará el corredor colombiano desde el pasado Tour de Francia en julio de 2022. El experimentado pedalista estará en carrera con el equipo Boyacá Seguimiento - Selección Colombia, lo que lo convierte en el único corredor del lote inscrito con esa escuadra.

El pedalista de Cómbita, Boyacá, está aprovechando su tiempo en la capital santandereana para prepararse para los próximos retos, empezando por el Campeonato Nacional de Ruta. Mientras esto sucedía, Nairo Quintana fue sorprendido por varios aficionados y ciclistas que llegaron hasta donde estaba él para expresarle varias muestras de cariño, e incluso le cantaron la canción de cumpleaños.

“Gracias por este cumpleaños tan lindo y por tanto amor”, expresó Nairo Quintana en sus redes sociales, en donde también compartió un video del momento en el que le cantaron el cumpleaños. Luego, en otra publicación, el corredor colombiano mostró unas imágenes de su entrenamiento junto a su hermano Dayer Quintana y afirmó, “El cumpleaños se vive mejor cuando se pedalea al lado de las personas que quiero”.

El corredor boyacense estará presente en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2023

Nacionales de Ruta

La competición comenzará a las 9:00 a. m. y los ciclistas disputarán un recorrido de 237 kilómetros en un circuito de 10 vueltas en Bucaramanga. El actual campeón colombiano es el corredor Sergio Higuita del Bora-Hansgrohe y entre los grandes favoritos están, además del actual poseedor del título, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Miguel Ángel López, Diego Camargo y Nairo Quintana.

Esta será la última prueba de los Nacionales de Ruta, que ya definió a varios de los nuevos campeones nacionales. Gabriela López es la nueva campeona de contrarreloj en la categoría sub-23, Lina Marcela Hernández se quedó con el título del CRI en damas élite, Germán Darío Gómez hizo lo propio en la contrarreloj en la categoría sub-23 y Miguel Ángel López se colgó la medalla de oro en la CRI en la categoría élite.

También se suman los campeones de ruta, Stefanía Sánchez que se impuso en la categoría damas sub-23, Diana Peñuela, se convirtió en bicampeona nacional tras imponerse en la categoría damas élite y el más reciente, el triunfo de Kevin Castillo, que se impuso en la categoría masculina sub-23.