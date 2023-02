Tania Robledo fulminó a sus compañeros tras salir de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Tania Robledo, Foto: Instagram @survivorlaisla

Es un hecho, Tania Robledo salió del reality ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ luego de sufrir un accidente en el que se fracturó la mano derecha, por lo que los médicos confirmaron que no podría alzar peso.

Reconocida por su liderazgo y carácter, la actriz colombiana de origen mexicano tuvo varios inconvenientes con algunos de sus compañeros en la tribu Koi. Problemas que generaron un ambiente hostil y poco saludable para las condiciones de estrés en las que viven los participantes de un programa en el que la convivencia, la empatía y la solidaridad son factores esenciales para avanzar.

La artista fue la que seleccionó los integrantes de su equipo, conformando un eventual y prometedor grupo con el que puso un toque de fuerza y desempeño físico con el que parecían homogéneo, unido y con bastantes chances de avanzar en varias etapas de la competición.

A pesar de esto, las coas no salieron como esperaban, pues Tania Robledo empezó a tener roces con varios de sus compañeros de la tribu Koi; hasta el punto en el que hubo intercambio de groserías e improperios que hicieron que se fragmentaran.

Tania Robledo, Foto: Instagram @taniarobledo_the_real_life

Así, una vez Tania salió del juego, se pudo dar cuenta de la reacción de sus compañeros (Juan Carlos Arango, el cocinero; Leonardo Morán, el actor; el cantante Juan Palau; el comediante Camilo Sánchez y la atleta profesional Lina Real) quienes confirmaron estar aliviados y muchísimo más tranquila al no contar con la presencia de ella.

La actriz fue invitada al programa Buen día Colombia y allí fulminó a sus compañeros con afirmaciones “poco amigables”. En la entrevista afirmó qué, “no podía creer la condición humana que adquieren algunas personas en este tipo de juegos”. Robledo enfatizó además en las burlas y en los comentarios salidos de tono que recibió en varios momentos de la competencia.

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede ser el ser humano, de lo cruel. Burlarse de una desgracia, como partirme una mano, que no es cualquier cosa mi mano derecha”, indicó la artista en el programa.

Y añadió: “Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, que es alguien más generoso. Pero todos son muy malos y muy crueles. Personas sin valores, sin humanidad, muy crueles, muy mezquinos. Pero de eso se trata este juego”; además, haciendo énfasis en cómo se sentía: “Sentía la mala energía, tanto es así que, me caí y me rompí la mano, pero no tanto”.

Tania Robledo, Foto Captura: Instagram @taniarobledo_the_real_life

¡Fue uno de los peores errores que cometí!, indicó Robledo

Tania señaló en la entrevista que había cometido un error que le costó en gran parte, su estabilidad emocional en el juego. Hizo énfasis en que la fuerza y el físico no deben ser los únicos factores a tener en cuenta, sino también el ego de los participantes que en muchas ocasiones determina la armonía y la paz que se pudiese encontrar en un grupo de “desconocidos” que entran a convivir por primera vez.

“Tomé pésimas decisiones, porque escogí a los más fuertes, pero con los peores egos. Escogí a un par de narcisistas, psicópatas. Es muy peligrosa esta nueva ‘onda’ de esta gente espiritual y estos ‘gurús’, ‘senséis’, ‘coach’. Ese ego espiritual es el peor, porque de espiritual no vi nada, muy mezquinos. Diciendo: ‘Qué bueno que ya se fue, para que comamos más gallina’”, detalló en la conversación.