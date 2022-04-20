古巴独裁政权对哈瓦那公民实行控制，迫使他们只能在他们居住的城市的商店购物。

Personas con tapabocas hacen fila afuera de un centro comercial para comprar productos, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

哈瓦那省政权周二宣布，从下周四开始，由于 “产品供应的现状”，首都的公民将只能从他们居住的市政当局的国有商店购买商品。

哈瓦那当局在照会中表示，该措施的目的是 “使销售更加可行，实现更大的公平，从而减少企业中的人群聚集”。

这样，Caribe和Cimex连锁店（均为州）商店中的所有产品都将受到政府的控制和监管。此外，购买将记录在市民补给簿中。

从周四开始实施的另一项措施将是组织受控产品的销售周期。尽管澄清了说明，但它们将 “根据供应和物流的实际可能性” 进行。

在疫情最艰难的时期，所谓的市政化已经在岛上实施，而现在正值古巴家庭基本产品短缺的时候。

Varias personas que observan productos dentro de un agro mercado, en La Habana (Cuba) EFE

最近，Cimex承认该国尿布短缺。政府还承认，猪肉和糖等商品的产量低于预期。

该岛政权于2月向全国人民政权代表大会 (议会，一院制) 提交了一份粮食主权法提案，旨在增加农业生产，从而减少对进口的依赖。

根据官方数据，该岛（有1,120万居民）进口其消费粮食的60％至70％，估计每年支出超过20亿美元。

到目前为止，该措施并未影响以外汇销售的商店，这对于普通公民来说通常是无法实现的。

疫情、美国加紧对古巴的经济封锁制裁以及宏观经济管理失误等因素共同导致基本产品短缺、短缺、经济部分美元化和高通货膨胀。

（来自 EFE 的信息）

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