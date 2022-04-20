当局摧毁了特帕尔卡特佩克的联合卡特尔营地

塞德纳和国民警卫队成员摧毁了特帕尔卡特佩克和科尔科曼地区、米却肯州（墨西哥中西部）的毒品集中营，这些毒品营将各个社区单独禁闭。

周二，国家公安部长通过其Twitter帐户宣布，安全哨所位于阿尔瓦罗·奥布雷贡，卡诺塔斯，皮诺拉帕和拉普里菲卡多尔地区，并找到了安全哨所，据称是犯罪集团 Carteles United的成员安装以防止其他竞争对手组织进入。

“我们与 @SEDENAmx 和 @GN_MEXICO_ 一起，在 Tepalcatepec 和 Coalcomán 市找到并摧毁了 5 个栏杆；为了维持铁拉卡连特的秩序，我们正在继续采取行动行动。#HonestidadyTrabajo”，它读着。

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

4月16日，据称是洛斯罗霍斯犯罪集团经营者的别名El Jo hnny的胡安·米格尔· “N” 在贝尔特兰·莱瓦卡特尔的一个部门特帕尔卡特佩克市被捕。

约翰尼被认为是美国洗钱、结社犯罪和危害健康罪的优先目标。当局认定他是从南美贩运毒品的主要经营者之一；为了引渡到美国，他有临时逮捕令。

特帕尔卡特佩克 （米却肯州以西）被确定为联合卡特尔领导人胡安·何塞·阿尔瓦雷斯·法里亚斯的行动基地。

根据情报信息，由 El A buelo 领导的犯罪集团与哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）对米却肯州的市政当局发生争执。

几个月来，国民警卫队的士兵和特工一直在巡视一些地区，以寻找、拆除和摧毁设置在特帕尔卡特佩克主要入口的路障。

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

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