以色列袭击了哈马斯的目标，以回应从加沙发射火箭弹

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

以色列国防军（IDF）周一晚上宣布，他们已经袭击了加沙地带的目标，以回应从加沙地带发射的火箭弹，该火箭触发了被称为铁穹的防空系统。

“为了回应从加沙向以色列的发射，我们刚刚瞄准了哈马斯在加沙的武器制造基地。哈马斯恐怖组织应对来自加沙地带的所有恐怖活动负责，“他们在官方推特个人资料上说。

据当地消息来源说，以色列飞机用三枚导弹轰炸了加沙地带南部的汗尤尼斯镇。据马安通讯社报道，哈马斯武装部队卡萨姆旅在一份声明中表示，大约1.35小时（当地时间）“防空部队与飞机交战”。

这一行动是在以色列警方最近对清真寺滨海艺术中心的穆斯林信徒进行干预之后与以色列紧张局势的背景下发生的，这次干预造成150多人受伤，400多人被拘留，以色列发生了几起袭击，造成十几名平民死亡。最近几周死了。

Conflicto en la Franja de Gaza

另一方面，据瓦法通讯社报道，由于巴勒斯坦抗议者和以色列军队在杰宁东北部的冲突，一名名叫哈南·马哈茂德·贾杜尔的19岁女孩腹部中弹后死亡。

此外，在拉马拉，由于Kafr Ein村和Qarawat Bani Zeid村的冲突，至少有3名年轻人被弹药炸伤，而在西岸北部的Al Yamun也发生了骚乱，以色列军队在那里用催泪瓦斯驱散了人群。

据该机构称，据报道，在耶路撒冷的Al-Tur和东耶路撒冷的一个居民区Jabal Mukaber地区的冲突中，也有人受伤。此外，在希伯伦，希伯伦以及Al-Arrub难民营发生冲突后，至少有一人受伤。

据瓦法称，由于冲突，至少有17人被以色列军队逮捕，在短短几周内，紧张局势加剧，因为斋月恰逢逾越节和基督教圣周以及他们在耶路撒冷城的行动。

周五，警方干预导致400多名巴勒斯坦人被捕，150多人受伤，这些行动受到以色列盟国阿拉伯联合酋长国，摩洛哥或巴林等国家的谴责。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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