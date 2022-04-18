胡安·费尔南多·昆特罗的豪华援助使河床赢得了阿根廷联赛的胜利

在阿根廷职业联赛第十轮比赛之后，河床继续保持良好的表现。由马塞洛·加拉多率领的球队本周日在弗洛伦西奥·索拉体育场对阵班菲尔德的比赛中以 2-1 获胜，哥伦比亚人胡安·费尔南多·昆特罗出色地参加了比赛。

“Millionario” 团队在访问 “演习” 期间必须努力为他带来三分，因为从第一分钟开始，比赛就变得摩擦不定，阻止了里弗采取集体行动。“十字军乐队” 有一些危险的方法，但是，它无法使它们具体化。

在守门员佛朗哥·阿玛尼（Franco Armani）犯错之后，比赛的第一次庆祝活动是在第 23 分钟举行的。他去寻找十字架但丢了球，班菲尔德的进攻者阿莫斯·耶雷米斯·佩拉莱斯利用了这个机会，打进了他作为职业选手的第一个进球。在上半年的剩余时间里，里弗很难找到平等，当地人在防守方面变得强大。

平局的得分（54'）是在有争议的点球之后得出的。来自班菲尔德的后卫佛朗哥·昆特罗斯（Franco Quinteros）跳了起来，错过了头球，但是，当他摔倒时，足球击中了他的手臂。当地人争辩说，肢体处于自然位置，但中央法官转向了 VAR，最终批准了最高刑罚。阿根廷方向盘恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernán dez）负责收集并将平等放在记分牌上。

哥伦比亚队的传单进入了第59分钟，很快就展示了他的素质。66'，昆特罗与费尔南德斯联手，在将球动员到大区域的新月形之后，他泄露了在罚球点高峰时跑的马蒂亚斯·苏亚雷斯的传球。在获得了一些空间之后，河床攻击者有力地定义了守门员恩里克·博洛尼亚的右手套装。

当地媒体对安蒂奥基亚方向盘的工作给予了良好的评价，以便车队可以恢复球的循环并在班菲尔德球场上创造空间。“塔拉德罗” 无法重回正轨，即使在比赛结束前10分钟，后卫卢西亚诺·洛洛也被开除了。

订婚后，教练马塞洛·加拉多（Marcelo Gallard o）被问及昆特罗为什么不是首发球员，我知道，有几次这是替代银行的解决方案。关于这个问题，教练说，由于他的技术条件，他要求他比其他球员付出更多的努力：

“'Juanfer'对我们来说是担任特定角色的特许经营者。在摩擦比赛中，即使有一个额外的人我们也无法控制聚会...现在他在苏亚雷斯的进球中所做的天才标志着你的本质。但是我对 Juanfer 的要求更高，因为他是我们与众不同的球员，” 他说。

“如果他向我展示他可以更连续地做自己所做的事情，那么他将成为一个让自己独自玩更长时间的球员。有时候我需要你玩更长的时间。Gallardo在新闻发布会上总结说：“当他明白这将变得越来越重要并认为比赛的连续性是一项重大责任时，我完全不排除他可以加入球队并打得更长的时间。”

胜利后，河床以 22 分在阿根廷职业联赛中排名第二，比领先者阿韦拉内达赛车少两分。此外，在3月20日对阵博卡青年队的比赛之后，他连续第三次获得胜利。下一天，“百万富翁” 团体将作为访客面对塔勒雷斯·德·科尔多瓦（4 月 20 日，星期三）。

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