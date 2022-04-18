利比亚关闭了更大的油田，警告说将有更多封锁

（彭博社）由于一波政治示威浪潮围困了欧佩克成员国的能源行业，利比亚的石油产量每天下降超过50万桶。

知情

人士称，该国西部的沙拉难民营每天可抽30万桶，在抗议者聚集在现场要求总理阿卜杜勒·哈米德·德贝贝辞职后关闭。这是在附近的 El Feel 矿床出于同样的原因瘫痪之后发生的，该矿床的日产量为 65,000 桶。

两名熟悉此事的人士说，布雷加的出口码头也于周一关闭，他们因为无权向媒体发表讲话而要求不透露身份。

其中一位人士说，该国的产量每天下降53.5万桶，注定会进一步下降。另一位人士称，截至周日，日产量为110万桶。

国有的国家石油公司周一还正式暂停了来自东部港口祖伊蒂纳的货物，并表示这是 “痛苦的封锁浪潮的开始”。

据人们称，国家奥委会还宣布了不可抗力，这是合同中的一项条款，允许停止从由 El Feel 提供动力的西部港口梅利塔和沙拉的交货。抗议者威胁要停止在 Es Sider 和 Ras Lanuf 航站楼的运营。

国家

石油公司在一份声明中说，Zueitina、Mellitah、Sarir和AGOCO的利比亚石油公司的工人周日被迫 “完全逐步关闭生产”。“国家石油公司一直强调中和石油部门和避免该国政治冲突的重要性。”

封锁是在政治危机恶化期间影响利比亚能源部门的一系列破坏事件中的最新一次。周一早些时候，油价上涨，部分原因是市场中断。

它们是在世界大宗商品市场的微妙时刻出现的。自俄罗斯入侵乌克兰以来，石油供应量下降，布伦特原油飙升至每桶110美元以上。

2011 年独裁者穆阿迈尔·卡扎菲倒台以来陷入冲突的利比亚面临着敌对政客之间的冲突。在二月份宣布前内政部长法蒂·巴沙哈为总理后，德贝贝拒绝了一些议员辞职的呼吁。

本月早些时候，东部指挥官哈利法·哈夫塔尔的代表辞去了旨在确保维持停火的国家军事委员会的职务。他们还表示，哈夫塔尔应该阻止石油出口。

这个北非国家计划在12月举行总统选举。但它仅在几天前才被推迟，这对和平努力造成了严重打击。

原始说明：

利比亚关闭了最大的油田并警告将有更多停工 (4) 更多类似的

故事可在 bloomberg.com 上获得 ©2022 Bloomber

g L.P.