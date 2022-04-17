在建造 “轨道综合体” 时，俄罗斯正准备离开国际空间站

就在一年前，俄罗斯以某种方式预计空间事务方面的国际合作将受到阻碍，因此宣布决定退出国际空间站（ISS）， 这是人类历史上最雄心勃勃的跨国太空项目之一。

俄罗斯的计划是建造自己的空间站，而不是依靠美国人或欧洲人在地球轨道上进行实验。因此，莫斯科的想法是宣布直到2028年或2030年才举行的告别。

但是俄罗斯对乌克兰的入侵加速了时代。美国和世界许多国家的严厉经济制裁使俄罗斯太空管理人员感到愤怒。因此，俄罗斯航天局Roscosmos总干事德米特里·罗戈津（Dmitri Rogozin）向美国发出了最后通牒，要求取消对土木工程研究公司TsniiMash和进步火箭太空中心的制裁。

La EEI es el mayor proyecto de colaboración entre naciones (NASA/Roscosmos) REUTERS

“如果他们阻止与我们合作，谁能拯救国际空间站免于不受控制地退出轨道并落入美国或欧洲领土？”罗戈津的威胁没有生效，制裁仍在继续。美国宇航局随后发表声明说，美国和俄罗斯之间的民事合作将继续在空间站上进行。美国宇航局局长比尔·纳尔逊说：“为了国际空间站上所有人的安全和任务，我们的国际合作伙伴、宇航员和宇航员之间的专业关系仍在继续。”

二十多年来，该站一直被誉为不同国家及其各自航天机构之间合作的奇迹。现在，俄罗斯表示将在2025年选择退出该项目。如前所述，2021年4月，俄罗斯宣布打算在2024年离开国际空间站，并将其已经开始设计和建造的新太空结构推向太空，当时罗戈津本人教授了将成为新轨道综合体的新计划。他的国家。

根据航天局Roscosmos的说法，2021年4月，该项目的第一个模块已经在俄罗斯制造火箭和其他太空仪器的公司Energía的439研讨会上开发。去年4月20日，罗戈津在他的Twitter帐户上写道：“新的俄罗斯轨道加油站的第一个基本模块现已投入运行。Energia火箭和太空公司的任务是确保其为在2025年发射到目标轨道做好准备”。

Planos y primer módulo ruso de la próxima estación espacial ROSS

当俄罗斯建立自己的空间站的意图被公开时，俄罗斯国防和工业部副总理尤里·鲍里索夫宣布 “他们不能冒生命危险 [我们的宇航员]。”此外，鲍里索夫还列举了俄罗斯航天局目前与其他航天机构共享的空间结构中的问题。“今天的情况与结构和金属的老化有关，可能会产生不可逆转的后果：一场灾难。我们绝不能允许这种情况发生，” 副总理补充说。

最初， EEI的有效期为2024年，但由于美国国家航空航天局（NASA）在美国国会授权为该项目提供资金的情况下，其使用寿命将在2030年结束。 现在，随着俄罗斯的撤军，尚不清楚这个日期是否会继续有效，以美国及其欧洲同行进一步增加太空预算为代价，以使太空实验室保持在地球轨道上运行的足球场的大小，在400公里的高度。

俄罗斯拥有国际空间站近一半的股份，负责整个航天器的导航和控制。没有它，该站将无法工作，因为俄罗斯的发动机是允许其提高速度和高度以免掉落到地球上的发动机。俄罗斯一再警告说，该空间站于 1998 年投入轨道，计划运行 15 年，现在需要注入巨额资金进行维护，以防止其崩解成碎片并无法控制地坠入地球。

La nueva estación espacial rusia se podría lanzar en 2025

国际空间站的运行非常复杂。尽管美国和欧洲的模块提供太阳能电池板收集并用于使轨道综合体发挥作用的电能，但俄罗斯提供的燃料和发动机使其能够留在轨道上而不会失控地落入地球。





ROSS，新的空间站

ROSS 将在海拔 400 公里的日同步轨道上运行 ，使其能够监测整个地球表面，尤其是北极地区。该轨道将使空间站能够履行两项重要功能：从空间对俄罗斯进行高频观测，与目前的国际空间站相比，更容易进入空间站，从而可以进行比目前在俄罗斯轨道上可行的更多的医学和生理实验。段。

NEM-1，也称为科学力量模块 1 (SPM-1)，将成为 ROSS 的核心模块。NEM-1 最初计划于 2024 年在国际空间站发射，将进行 1.5 至 2 年的重新设计，为其作为 ROSS 的一部分的新角色做准备。NEM-1 计划于 2025 年在东方航天发射场的安加拉 A5 运载火箭上发射，新的核心模块（类似于 NEM-1）计划于 2028 年发射。

El complejo orbital tendrá una órbita polar, lo que mejoraría su funcionamiento

天文学家兼拉普拉塔天文馆馆长迭戈·巴古（Diego Bagú）向 Infobae 解释了俄罗斯在太空问题上选择的这条新道路意味着什么。

“近年来，俄罗斯的几个太空项目成倍增加，其中有四个版本的新 ROSS 空间站和他们正在计划的新型 Oryol 航天器。这使他们的工作复杂化。拥有自己的空间站的主题诞生于2014年，当时它与乌克兰发生冲突。考虑到这将导致与西方的冲突，特别是与美国的冲突以及国际空间站的未来工作，俄罗斯开始集中精力考虑建造自己的空间站。现实情况是，他们在这方面没有取得太大进展，” 巴古说。

他补充说：“除此之外，我们还必须补充一点，当前的时代的到期日期为2028年或2030年。俄罗斯为自己的空间站有一些替代方案。一个想法是将现在已成为国际空间站一部分的俄罗斯太空舱解耦。然后从他们那里建造自己的空间站。知道的最后一件事是他将建造一个全新的电台。这将涉及发射4个每个20吨的模块。换句话说，它们不仅必须建造，而且还必须启动，这带来了困难和高昂的成本”。

巴古说，俄罗斯还放弃了整合月球上的国际空间站 Gateway 的计划。这位天文学家说：“与美国不同，它正在放弃月球计划，美国完全专注于重返月球。”

ROSS operaría con 4 o 5 módulos espaciales

根据俄罗斯官员的说法，不再有任何理由依赖与外国人的合作。俄罗斯在建造这种结构方面拥有丰富的经验，完全有能力自行开发空间站。长期以来，国际空间站的不可持续性一直是俄罗斯太空新闻的话题。众所周知，俄罗斯部分遇到了许多问题，包括从厕所到生命支持系统的所有可能设备的轻微故障。当 2020年发现空气泄漏时，这些问题终于达到了顶峰，该漏气以惊人的速度从空间站抽出了宝贵的大气。泄漏源几个月来一直没有被发现。检测和修复它花费了相当多的精力。

然后，在2021年4月，又发现了另外三个小裂缝。尽管这些问题相对容易修复，但很明显，它们的来源，即金属疲劳正在成为一个严重的问题。除了这些问题之外，还有其他更强有力的原因推动了俄罗斯脱离国际空间站的独立。

根据Roscosmos高级计划和科学执行董事亚历山大·布洛申科的说法，就科学潜力而言，国际空间站目前的轨道，尤其是其倾斜度，已经耗尽。布洛申科表示，国际空间站的进展工作强度降低了，从这种倾向来看，已经获得了最大的知识。

Los cohetes Soyuz son hoy el vehículo ruso para acceder a la EEI . NASA/Bill Ingalls/Handout via REUTERS. REUTERS

这就是为什么 俄罗斯人正在考虑将ROSS置于极地轨道上的原因，从Roscosmos的角度来看，这具有许多优势：

1-您可以复制和保护遥感航天器的能力，例如监视北海航线的航天器。

2-在倾角更大的轨道上，外部宇宙辐射更强。根据Roscosmos的说法，在这种条件下的飞行将更好地为宇航员在深空执行任务做好准备。因此，ROSS将在300-350公里的高度上发射到倾角为97度的高纬度轨道。从ROSS上，宇航员可以看到俄罗斯的整个领土，这与国际空间站不同，他们只能从中看到20％的领土。

3-ROSS将是一个具有生产舱的专业工业空间站，这将使其能够执行国际空间站无法执行的许多新任务。在装配的第二阶段，ROSS将包括一个所谓的坡道模块，在该模块中，可以停放各种类型的航天器和自动卫星，对其进行维修，加油，调整有效载荷，然后将它们送回自动飞行。此外，过了一会儿，Roscosmos计划建立一支拖船队，能够在正确的时间将这些卫星从空间站发射到正确的轨道。

Los cosmonautas rusos no se quedarán en forma permanente en el nuevo complejo orbital ROSS (Pavel Kassin/Roscosmos/Handout via REUTERS) via REUTERS

官员们计划分两个阶段启动ROSS。对于第一阶段，该站将由四个模块组成：NEM（预计发射日期为2025年），UM（新的节点模块，类似于将在国际空间站发射的模块），基本模块（预计发射日期-2028）和气闸模块。该站现阶段的加压容积将为220立方米；现在，国际空间站的俄罗斯部分在没有MLM Nauka的情况下，其加压体积为189立方米。

该站的工作人员将由两个人组成，持续时间约为两个月。团队不会像今天在国际空间站那样永久停留在 RO SS，而是随着任务的积累而到达。

弗拉基米尔·索洛维约夫（Vladimir Solovyov）表示，第二阶段的建设计划于2030-2035年进行，它将为该站增加目的物流和生产模块，以及用于维修航天器的分层平台。在这个阶段，该站的加压容积将增加到450立方米，它将能够储存多达9,100千克的燃料（N 2 O 4 /UDMH）， 最多可容纳四名机组人员，每年将接收一两架机组人员和一到三架货机。

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