老年人养老金：去哪里以及在CDMX中注册需要什么

COATEPEC, VERACRUZ, 27ENERO2022.- El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez entregó tarjetas de Pensión para el Bienestar de adultos mayores. Sin embargo, se informó a los presentes que deben esperar de 10 a 15 días para activar la tarjeta y poder retirar el recurso. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

墨西哥政府报告说，在1月至4月之间出生且已经达到 65岁的人将可以在 4月18日至30 日在墨西哥城（CDMX）注册老年人养老金计划。

联邦福利秘书处负责人阿里亚德娜·蒙蒂尔·雷耶斯（Ariadna Montiel Reyes）通过她的Twitter帐户分享了将在该国首都安装的供老年人提交所需文件的不同模块。

据这位官员说，注册将根据姓氏的第一个字母从星期一至星期六从上午10点到下午4 点进行：

A、B、C：4 月 18 日和 25 日星期一

D、E、F、G、H：4 月 19 日和 26 日星期二

I、J、K、L、M：4 月 20 日和 27 日星期三

N、Ñ、O、P、Q、R：4 月 21 日和 28 日星期四

S、T、U、V、W、X、Y、Z：4 月 22 日和 29 日星期五

所有歌词：4 月 23 日和 30 日星期六

Ariadna Montiel Reyes compartió los diferentes módulos que se instalarán en la capital del país (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

感兴趣的各方必须向离其家最近的模块提交文件，以执行该程序，并提供以下文件：

有效的官方身份证明：选民证件、护照、身份证、职业身份证、Inapam凭证或身份证）

唯一人口注册密钥 (CURP)

可读的出生证明

地址证明有效期最长为六个月：（电话、电、气、水或财产）

联系电话号码以跟进您的手术

蒙铁尔·雷耶斯指出，墨西哥城的每个市长办公室都有一个模块：

阿尔瓦罗·奥夫雷贡市长办公室

大学奥林匹克体育场：7号停车场，学校赛道，Ciudad Universitaria

Azcapotzalco 市长办公室

Aquiles Serdán：普恩特德瓜拉街 103 号，马德罗总统住房单元

Alameda Norte：罗萨里奥第一巷 11c 号，圣塔芭芭拉

贝尼托·华雷斯市长办公室

Super ISSSTE Vertiz：何塞·玛丽亚·韦尔蒂斯博士 543，纳尔瓦特·波尼恩特殖民地

Los interesados deberán presentarse al módulo más cercano a su domicilio (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

科约阿坎市长办公室

坎特拉公园：Avenida del Imam，殖民地 Ajusco

旧金山 Culhuacán：圣安娜大道 750 号，旧金山 Culhuacán 附近

Cuajimalpa 市长办公室

市长办公室滨海艺术中心：华雷斯大道，Cuajimalpa de Morelos附近

Cuauhtemoc 市长办公室

革命纪念碑：共和国广场24号，科洛尼亚塔巴卡莱拉

特拉特洛尔科：中轴拉扎罗·卡德纳斯445号，诺诺阿尔科殖民地

古斯塔沃·A·马德罗市长办公室

摇滚：北 94，格特鲁迪斯·桑切斯殖民地第二区

飞出个未来：关闭了北林达维斯塔殖民地奥塔瓦洛的15个

Iztacalco 市长办公室

Iztacalco 文化休闲灯塔：东方阿格里科拉殖民地东方殖民地 405 号东方大道 255 号

El registro se llevará a cabo conforme la primera letra del apellido (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro.com) Fotógrafo Especial

伊斯塔帕拉帕市长办公室

拉科鲁尼亚圣克鲁斯梅耶瓦尔科：赫纳罗·埃斯特拉达 127 号，殖民地圣克鲁斯梅耶瓦尔科

马格达莱娜·孔特雷拉斯市长办公室

Magdalena Contreras I：卡米诺雷亚尔大道至孔特雷拉斯 27 号，拉康塞普西翁

高级战争学校：Corregidora No.37B，圣赫罗尼莫·利迪斯殖民地

米格尔·伊达尔戈市长办公室

市长办公室滨海艺术中心：天文台殖民地94号里拉公园大道

Casa del Maíz los Pinos：莫利诺·德尔·雷伊，装备查普尔特佩克森林 I

米尔帕·阿尔塔市长办公室

Villa Milpa Alta：扩展伊格纳西奥·萨拉戈萨，Xaltipac 附近

市长办公室的滨海艺术中心：Constución，殖民地米尔帕阿尔塔别墅中心

El registro se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde (Foto: Archivo)

特拉瓦克市长办公室

Selene 扩展：Estanislao Ramirez Ruiz No.301，Colonia Ampliación Selene

市长办公室的滨海艺术中心：Cuitláhuac Walker，殖民地拉亚松森

特拉尔潘市长办公室

Leona Vicario Park：贝尼托·华雷斯 12 号，特拉尔潘中心附近

贝努斯蒂亚诺·卡兰萨市长办公室

贝努斯蒂亚诺·卡兰萨文化中心：拉扎罗·帕维亚，Jardin Balbuena殖民地

霍奇米尔科市长办公室

拉科鲁尼亚霍奇米尔科：弗朗西斯科·戈蒂亚、圣地亚哥 Tepalcatlalpan 殖民地

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