视频：DIM 未能在主场对阵 10 月 9 日的比赛中获胜，南美俱乐部杯等于 1-1

4月14日星期四晚上，拉科鲁尼亚独立麦德林（D IM）得以在 2022年南美杯南美杯小组赛中首次亮相。“另一半荣耀” 的哥伦比亚代表在阿塔纳西奥·吉拉尔多特体育场接待了厄瓜多尔俱乐部 9 de Octubre FC。

决斗从哥伦比亚时间晚上 7:30 开始，这是 E组决斗中两支球队的工资单，阿雷格里港国际足球俱乐部和巴拉圭的瓜雷尼亚足球俱乐部也是：

D@@ IM：4-4-2（DT：Julio Avelino Comesaña）

路易斯·巴斯克斯；胡安·吉列尔莫·阿博莱达、胡安·莫斯克拉、安德烈斯·卡达维德、德国古铁雷斯；弗拉基米尔·埃尔南德斯、大卫·洛艾萨、阿德里安·阿雷吉、哈恩·皮内达；卢西亚诺·庞斯、费利佩·帕尔多。

10 月 9 日 FC：4-2-3-1（DT：胡安·卡洛斯·莱昂）

豪尔赫·皮诺斯; 马科斯·坎加, 凯文·贝塞拉, 曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯, Geovanny Nazareno; 何塞·卡萨雷斯, 雷尼·哈拉米略; 毛罗·达·卢兹, 丹尼·卢娜, 里卡多·菲利普斯; 牛顿.

费利佩·帕尔多（Felipe Pardo）在3分钟内从禁区外尝试了进球，但左手射门太高，对瓜亚基尔队没有任何危险。

波德罗索的进球再次被提前进球违反。这次是第 5 分钟，在后哨由丹尼·卢纳指控的固定动作中，中后卫曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯能够在空中无标记地进行连接，得分为当晚的 0-1，如下所示：

曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯利用丹尼·卢纳的止球中锋后，在阿塔纳西奥·吉拉尔多特打进了比赛的第一个进球（礼貌：DirecTV Sports）

麦德林能够在第9分钟对厄瓜多尔的猛攻做出反应，此前厄瓜多尔人在小区域清球时犯了一系列防守失误，从卢西亚诺·庞斯手中反弹。得@@ 益于前锋弗拉基米尔·埃尔南德斯（Vladimir Hernandez），派萨队并没有放弃压力，并设法以以下方式平衡了主场的行动：

DIM 的第 16 位利用了守门员豪尔赫·皮诺斯在保存卢西亚诺·庞斯的射门后留下的篮板/（礼貌：DirecTV Sports）

在第35分钟，费利佩·帕尔多（Felipe Pardo）在向10月9日区域派出右手高位后受伤。这位前奥林匹亚科斯球员拿走了内收器，并立即要求教练组进行更改。一分钟后，攻击者布莱恩·卡斯特里隆（Bryan Castrillón）代替了他。

继续阅读：