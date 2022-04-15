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星期四 14 四月 2022
奇諾

视频：DIM 未能在主场对阵 10 月 9 日的比赛中获胜，南美俱乐部杯等于 1-1

“波德罗索” 错过了成为 E 组领导者的机会，因为瓜伊雷尼亚在与阿雷格里港国际队的比赛中略有差异而部分胜利

Newsroom Infobae

14 四月 2022

4月14日星期四晚上，拉科鲁尼亚独立麦德林（D IM）得以在 2022年南美杯南美杯小组赛中首次亮相。“另一半荣耀” 的哥伦比亚代表在阿塔纳西奥·吉拉尔多特体育场接待了厄瓜多尔俱乐部 9 de Octubre FC

决斗从哥伦比亚时间晚上 7:30 开始，这是 E组决斗中两支球队的工资单，阿雷格里港国际足球俱乐部和巴拉圭的瓜雷尼亚足球俱乐部也是：

D@@ IM：4-4-2（DT：Julio Avelino Comesaña）

路易斯·巴斯克斯；胡安·吉列尔莫·阿博莱达、胡安·莫斯克拉、安德烈斯·卡达维德、德国古铁雷斯；弗拉基米尔·埃尔南德斯、大卫·洛艾萨、阿德里安·阿雷吉、哈恩·皮内达；卢西亚诺·庞斯、费利佩·帕尔多。

10 月 9 日 FC：4-2-3-1（DT：胡安·卡洛斯·莱昂）

豪尔赫·皮诺斯; 马科斯·坎加, 凯文·贝塞拉, 曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯, Geovanny Nazareno; 何塞·卡萨雷斯, 雷尼·哈拉米略; 毛罗·达·卢兹, 丹尼·卢娜, 里卡多·菲利普斯; 牛顿.

费利佩·帕尔多（Felipe Pardo）在3分钟内从禁区外尝试了进球，但左手射门太高，对瓜亚基尔队没有任何危险。

波德罗索的进球再次被提前进球违反。这次是第 5 分钟，在后哨由丹尼·卢纳指控的固定动作中，中后卫曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯能够在空中无标记地进行连接，得分为当晚的 0-1，如下所示

曼努埃尔·伊拉斯莫·卢卡斯利用丹尼·卢纳的止球中锋后，在阿塔纳西奥·吉拉尔多特打进了比赛的第一个进球（礼貌：DirecTV Sports）

麦德林能够在第9分钟对厄瓜多尔的猛攻做出反应，此前厄瓜多尔人在小区域清球时犯了一系列防守失误，从卢西亚诺·庞斯手中反弹。得@@ 益于前锋弗拉基米尔·埃尔南德斯（Vladimir Hernandez），派萨队并没有放弃压力，并设法以以下方式平衡了主场的行动

DIM 的第 16 位利用了守门员豪尔赫·皮诺斯在保存卢西亚诺·庞斯的射门后留下的篮板/（礼貌：DirecTV Sports）

在第35分钟，费利佩·帕尔多（Felipe Pardo）在向10月9日区域派出右手高位后受伤。这位前奥林匹亚科斯球员拿走了内收器，并立即要求教练组进行更改。一分钟后，攻击者布莱恩·卡斯特里隆（Bryan Castrillón）代替了他。

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