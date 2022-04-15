加布里埃尔·夸德里（Gabriel Quadri）预测电气改革将失败 AMLO：“无论付出多少，他都希望获得胜利”

备受争议的国家行动党（PAN）代表加布里埃尔·夸德里·德拉托雷（Gabriel Quadri de la Tor re）将自己定位为安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）政府最坚定的批评者之一，再次发起反对电力改革。

该提案被归类为不寻求投资清洁能源的挫折，这将提高电价。

另一方面，也有关于锂问题的讨论，这引起了自己的讨论，因为采矿业认为该国没有进行矿物开采的必要基础设施。

但是，这位首席执行官坚持要为墨西哥经济和该国的子孙后代发挥战略作用。他甚至表示，如果4月17日下周日不批准改革，他将提交一份改革矿业法的提案。

El presidente afirmó que si no se aprueba Reforma Eléctrica, se enviará reforma para proteger litio FB: Miguel Torruco Garza FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

但是，这位panista保证，总统寻求胜利，但这是通过试图将锂的开发保留在国家手中来实现的，这将导致国家 “两腿之间”。

他还谈到了改革投票，并表示洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）或卡利古拉所说的那样，输给了改革的决议国家最高法院（SCJN）在有关《电气工业法》（LIE）的投票中。

应该记得，在这些表决中，尽管该法被认可为符合宪法，但 11位部长中有7位投票赞成该法违宪。现在只剩下一票决定了。

面对这些事件，像圣地亚哥·克里尔·米兰达（Santiago Creel Miranda）这样的人声称没有必要，因为第27条已经规定，作为墨西哥领土上的自然资源的锂受到国家的保护。

La Reforma Eléctrica será votada este domingo 17 de abril (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

另一方面，Quadri将这一决定与其他选择将资源国有化的国家（例如玻利维亚与埃沃·莫拉莱斯）的措施进行了比较，他保证这是失败的。

这种批评是最近发生的事件的一部分，此前宣布革命制度党（PRI）的副主席卡洛斯·艾萨·达马斯（Carlos Aysa Damas）支持电力改革，尽管三色党朝着相反的方向发展。

El diputado priista decidió dar la espalda a su partido para votar a favor de la Reforma (@colt1972)

因此，墨西哥众多政治人物以及记者、评论员和许多其他人对此表示谴责，他们将他的决定描述为 “背叛祖国”。

当然，也有人通过他们的社交网络对这一决定表示赞赏。与官方党有关系的民族复兴运动（莫雷纳）党员对轮到他表示赞赏，他们认为这是一种爱国行为。

同样，加布里埃尔·夸德里（Gabriel Quadri）保证，AMLO已经有 11票反对派支持改革。

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