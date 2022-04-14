波哥大和吉拉尔多特之间的道路倒塌的原因及其纠正措施

在4月12日星期二晚上和4月13日星期三清晨，波哥大和吉拉尔多特之间的道路倒塌，迫使数十名旅客被困在车内三到四个小时等待通行之后，Vía 40 Express的特许权解释了为什么这条路倒闭了，并宣布将采取新的措施来促进这条道路走廊的出行。

根据Vía 40的解释，周二调动了35,000辆汽车，比通常通过高速公路的20,000辆多了15,000辆，此外还在索阿查的Chusacá收费站附近发生了一起事故，其中一辆汽水运输车发生故障，即将翻倒除了关闭Sumapaz隧道外，还关闭了Sumapaz隧道，这是履行在波哥大-吉拉尔多特高速公路上建造第三条车道的工作计划的一部分，导致道路倒塌。

交通部长豪尔赫·戈多伊（Jorge Godoy）警告说，除了超过12个干预点（“可以预见”）会影响这些地方的出行之外，自限制以来，还有成千上万的旅行者提前离开，他们发现货运车辆也在道路上行驶因为这些原定于周三开始。

戈多伊向 El Tiempo 解释说：“由于周三获胜，人们从周二开始离开，发现自己有货运车辆，而且特许权也没有停止运作；这加起来造成了这种混乱。”

新措施

为了解决道路上的问题，特许权启动了应急计划，其中规定暂停苏马帕斯隧道的夜间关闭。

“在圣周的剩余日子里，直到下周，我们将在吉列尔莫·莱昂·瓦伦西亚隧道内恢复工作，也就是说，在这些夜晚，从今晚开始，我们将没有预定的关闭，” 特许经营权运营总监HernánAlarcón通过社交网络宣布。

但是，他说，由于工程的复杂性，车道的关闭将永久性地继续，“只有我们通常在隧道内进行的封闭车道上进行的活动才能完成我们一直在开发的工程。”

同样，该特许权还通过一份声明宣布，自4月13日下午以来，它减少了活跃的施工前沿，并且为了方便交通，正在与国家警察一起实施应急计划，以允许用户流动。

昆迪纳马卡过境和运输科负责人迭戈·埃迪克森·莫拉·穆尼奥斯中校则通过在Twitter上分享的视频宣布，在圣周期间限制3.4吨以上的车辆的货物。对于圣周四，从早上6点到下午3点，星期五将不适用此措施，在星期六，我们将从中午12点到晚上11点，从星期日早上10点到晚上11点结束”。

最后，他回忆说，对于回归计划，周六和周日将通过Nariz del Diablo区域分配另一条车道，其中两条向波哥大方向行驶，只有一条通往吉拉尔多。

“交通量最大的是周六和周日，从吉拉尔多特到波哥大。这就是为什么在返回计划中，我们将保证在道路的所有路段都有通往波哥大的两条车道。因此，周六和周日，从波哥大到吉拉尔多特只剩一条车道，” 阿拉尔孔解释说。

继续阅读：