基布多恐怖乐队负责人别名 “El Loco” 的奖励增加

今年到目前为止，乔科省首府基布多（Quibdó）发生了65起凶杀案，其中至少有59起是由于犯罪团伙面临的血腥争端而导致的西卡里托（sicarito）的结果，该犯罪团伙已经到达城市的街区。

这种情况导致市长马林·埃米利奥·桑切斯·瓦伦西亚一周前移居波哥大，向当局寻求帮助并确保安全。该请求是在居民区发生两起枪击事件之后提出的，枪击事件造成四人死亡，包括一名未成年人，数人受伤，包括警服。

“这是一个令人震惊的数字，这个数字让我们感到担忧。内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯（Daniel Palacios）周三访问该市时说，我们有一些罪犯想在像基布多和乔科这样的健康社区中散布恐惧，剩下的就是全力以赴地击败恐惧。

根据政治投资组合负责人的说法，在基布多市区面临鲜血和火灾的犯罪团伙背后是海湾氏族和洛斯墨西哥人，他们正在为领土控制而战。

基布多（Quibdó）对帕拉西奥斯（Palacios）的谴责之一是两个团体都对未成年人进行工具化，目的是在城市散发小册子以引起恐惧，甚至合作进行勒索工作。帕拉西奥斯拒绝了这一罪行，并保证他们将承担最后的后果。

为了加强该地区的安全，部长宣布三支海军河战部队的到来，以控制阿特拉托河，这些团伙本来可以在那里相互对抗。还有一支可以从空中控制的空军无人机部队。

帕拉西奥斯说：“我们将从空中、河流和陆地上与这些罪犯作斗争，” 帕拉西奥斯说，他还交付了15辆摩托车，一辆SIART装置和两架无人机，投资额为13,638.5亿美元。

这位部长说：“今天，这些罪犯知道他们不会知道我们什么时候看着他们，他们也不会知道那架无人机何时在那里分析，识别并通过行动来捕获他们，到达他们的洞穴并将其捕获到任何地方。”

同样，帕拉西奥斯裁定，对参与最近几周枪击事件的洛斯帕尔梅罗斯帮派的基布多最想要的犯罪领导人之一莱奥维吉尔多·莫斯克拉 ·帕拉西奥斯的迫害将得到加强。

“同样，我们必须宣布，别名'El Loco'的奖励将增加，将从3000万增加到5000万，如今，它已成为基布多市最受欢迎的奖励之一。我们重申，所有参与头号通缉卡特尔的人都已被抓获，我们将继续追捕每位接替被俘领导人的领导人，” 政治投资组合负责人说。

这名罪犯本来可以被追踪好几年，因为他参与了乔科的凶杀和勒索，现在将有190多名警官和3个排追捕他，他们是为恢复该部门的安全而设立的。

根据帕拉西奥斯部长的说法，如果没有这些武装团体的事件，基布多市将只有6起凶杀案。在帮助民众的计划中，他还重申了社会补助金计划，私立大学的高等教育奖学金，动摇的中心以及其他投资。

继续阅读：