观看直播阿亚库乔足球俱乐部 vs 威尔斯特曼今日：在科恰班巴参加 2022 年南美俱乐部杯比赛

阿亚库乔足球俱乐部将在 2020年南美俱乐部杯小组赛的第二场比赛中拜访豪尔赫·威尔斯特曼。这场比赛定于今天 4 月 13 日星期三晚上 7:30 在秘鲁（详情见下文）在费利克斯·卡普里莱斯体育场举行。“Zorros” 敦促取得胜利，以免在锦标赛中失去步伐。

Ayacuchanos在比赛的首次亮相中被击败，但他表明自己有能力与任何对手战斗。他在利马接近得分，但以 3-2 落入了强大的圣保罗。埃里克·巴里奥斯和克里斯蒂安·特切拉为当地人打进了进球。

就其本身而言，高原建筑群离家很远。他与来自智利的埃弗顿并列 1-1。他开始以温贝托·奥索里奥的进球从 12 步到 23 分钟获胜，但是 “rouletteros” 在补充阶段结束后就获得了平等。

他们在各自的联赛中表现如何？在 Minz@@ um Quina 的任意球进球之后，阿亚库乔足球俱乐部的心情受到了打击，因为他以丝毫的差异击败了德波特斯大学。但是，大约最后，由于伊塔洛·埃斯皮诺萨自己的进球和安迪·波罗的个人比赛，“U” 扭转了局面。

Universitario 2-1 阿亚库乔足球俱乐部：2022 年西甲联赛的总结和亮点。（视频：COUP 秘鲁）。

威尔斯特曼在玻利维亚锦标赛的第 8 场比赛中以 1 比 0 击败玻利瓦尔。安德烈斯·查韦斯在40英尺时打进了这场比赛的唯一进球。这样，在下一轮比赛中，它在B组中排名第六，在排位赛区域中排在1分。

他们从来没有在足球场上见过面。阿亚库查诺斯队也没有与玻利维亚队进行过比赛，但是，“Aviador” 确实在解放者杯中与秘鲁俱乐部过马路。它是由体育大学、Alianza Lima、Sporting Cristal 和卡哈马卡技术大学进行测量的。

他最后一次为秘鲁俱乐部效力是在 1995 年，当时他在那场比赛中与 “蓝调” 和 “celestes” 共享了一个小组。作为当地人，他没有输掉。他与演员 “bajopontino” 并列 2-2，然后以 2-1 击败了 “亲密朋友”。如果我们从整体上看历史，它在玻利维亚只有一次落入了 “印加” 队，而是在Sporting Cristal手中，但是在1968年。

是时候参加 AYACUCHO FC VS.威尔斯特曼

秘鲁- 晚上 7:30

厄瓜多尔- 晚上 7:30

哥伦比亚- 晚上 7:30

墨西哥- 晚上 7:30

玻利维亚-晚上 8:30

委内瑞拉-晚上 8:30

巴拉圭-晚上 8:30

智利- 晚上 8:30

阿根廷-晚上 9:30

巴西-晚上 9:30

乌拉圭- 晚上 9:30

西班牙- 凌晨 2:30（4 月 14 日星期四）

观看 AYACUCHO FC VS 的频道威尔斯特曼

阿根廷：阿根廷 DIRECTV Sports、DIRECTV 体育应用、Star+、ESPN 4 Sur。

玻利维亚：Star+、ESPN 4 Sur。

巴西：NOW NET 和 CONMEBOL TV 的 Claro。

智利：DIRECTV 体育应用程序、Star+、DIRECTV Sports 智利。

厄瓜多尔：ESPN 4 South、DIRECTV 体育厄瓜多尔、Star+、DIRECTV 体育应用程序

巴拉圭：Star+、ESPN 4 Sur。

秘鲁：Star+、ESPN 4 South、秘鲁 DIRECTV 体育、DIRECTV 体育应用程序。

乌拉圭：DIRECTV 体育应用程序、ESPN 4 Sur、DIRECTV 体育乌拉圭、Star+。

委内瑞拉：DIRECTV 体育委内瑞拉、Star+、DIRECTV 体育应用程序、ESPN 4 South

可能的阵容：阿亚库乔足球俱乐部 VS.威尔斯特曼

威尔斯特曼：何塞·埃斯科巴尔；圣地亚哥·埃切维里亚、卡洛斯·阿涅斯、罗尼·蒙特罗、埃德米尔·罗德里格斯；克里斯蒂安·马查多、何塞·路易斯·巴尔加斯、哈维尔·安德烈斯·桑吉内蒂、莫伊塞斯·比利亚罗埃尔；塞尔吉尼奥和温贝托·奥索里奥。

阿亚库乔足球俱乐部：伊塔洛·埃斯皮诺萨；豪尔赫·托莱多、弗朗西斯科·杜克洛斯、Mimzum Quina；爱丁森·查韦斯、埃里克·巴里奥斯、何塞·帕罗迪、何塞·吉迪诺、克里斯蒂安·特切拉；尼古拉斯·罗永和胡安·莫拉莱斯。

CASUALTAS：这场比赛唯一缺席的是 Aldair Salazar。这位阿亚库乔足球俱乐部后卫在国家体育场对阵圣保罗的决斗中获得双黄牌后被开除。很可能，他的替补者将是杜克洛斯的 ExAlianzLima。