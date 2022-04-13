罗杰里奥·阿斯卡拉加：广播企业家与Televisa电视台所有者埃米利奥·阿兹卡拉加的关系是什么

MEXICO D.F. 08NOVIEMBRE2005.- Senadores se reunieron con concesionarios de la Radio y Television para analizar la propuesta de la ley del tema a puesta cerrada. Roque Chavez. sale de la reunion. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

上周一晚上，宣布了墨西哥广播界最重要的人物之一的去世：罗杰里奥·阿斯卡拉加·马德罗（RogerioAzcárraga Madero），他曾担任 Grupo Radio Formula董事会主席，享年 94岁。这个消息是通过 Grupo Formula 分享的。

阿兹卡拉加·马德罗是罗杰里奥·阿兹卡拉加·维达雷塔的儿子，他于 1951 年去世，创立了 Grupo Radio Formula。但是，该电台最初是由他的兄弟埃米利奥·阿兹卡拉加·维达雷塔（Emilio Azcarraga Vidaurret a）特许经营的，他是埃米利奥·阿兹卡拉加·米尔莫的父亲，也是 Televisa 现任所有者埃米利奥·阿兹卡拉加·让的祖父。

埃米利奥·阿斯卡拉加·维达雷塔已经建立了 XEW，并于 1951 年推出了当今电视台的旗舰信号第 2 频道。

Azcárraga Vidaurreta 的另一个兄弟名叫加斯顿，于 1967 年创立了目前的波萨达斯集团，该集团经营着嘉年华美国连锁店。当他的儿子加斯顿·阿兹卡拉加·塔马约（Gastón Azcarraga Tamayo）去世时，他的孙子加斯顿·阿斯卡拉加·安德拉德去世，享年36岁，接管了酒店财团。2005年，第三名加斯顿收购了墨西哥航空公司，五年后由于财务问题而停止运营。2014年，他因处理非法资源而获得了逮捕令。

Emilio Azcárraga Vidaurreta fue hermano de Rogerio. Foto: Twitter @raulbrindis

埃米利奥·阿斯卡拉加·维达雷塔概述了他的兄弟罗杰里奥将承担的业务概况的特征。凭借作为鞋类推销员和汽车经销商的经验，他于 1923 年获得了分发 Victor Talking Machine 收音机的许可证。在RCA的墨西哥音乐部门工作期间，Emilio对无线电行业越来越感兴趣。

他的兄弟劳尔接受了在美国上校桑达尔·霍奇斯的指导下运营广播电台的技术指示。也有人说，劳尔·阿斯卡拉加·维达雷塔（RaúlAzcárraga Vidaurret a）是该国广播的先驱，因为他在1923年安装了CYL电台 “La Casa de la Radio”。

为了寻求广播业务和唱片音乐业务之间的协同作用，音乐发行商 PHAM-EMMI 的诞生归功于罗杰里奥·阿斯卡拉加·维达雷塔的愿景。但是，就像在 Grupo Televisa 中一样，E milio El Tigre Azcárraga Milm o 合并了他父亲创立的公司，并将其定义为墨西哥电视的准垄断地位，以便他的继承人埃米利奥·阿斯卡拉加·让后来将电视台的一半股份出售，寻求资本化，以西班牙 Grupo Prisa，Radio Formula 的最新历史与罗杰里奥·阿斯卡拉加·马德罗有关。

因此，Radio Formula 始于 1968 年，最初是一个名为 Radio Distrito Federal 的电台。他的频率有一个音乐节目，目的是在墨西哥引入Rock'n Roll，这是他依靠1958年成立的Discos Orfeon公司实现的目标。Orfeon从录制墨西哥电影界的伟大艺术家和音乐的黄金时代开始。

Azcárraga Madero era tío del actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM Antonio Cruz

无线电历史学家指出，电台电唱机是真正的无线电通信延迟到来的阶段。而且，从这个意义上讲，有趣的是，在根据电视台编程的音乐类型来描述电台的轮廓时，1987年，GrupoFórmula通过广播全国新闻节目选择了谈话广播。

由于唐·罗杰里奥·阿兹卡拉加·马德罗（Don RogerioAzcárraga Madero）的远见和创业动力，联邦广播电台的历史发生了根本性的变化，他将音乐剧的格式从AM（调幅）电台改为口语，并且主要内容类别的节目开始播出：新闻，体育，女子酒吧，金融和娱乐，由各种人物领导，例如：莱昂·米歇尔，唐·佩德罗·费里斯·桑塔克鲁斯，唐·费尔南多·马科斯，路易斯·伊格纳西奥·桑蒂瓦涅斯，豪尔赫·萨尔达尼亚，赫克托·莱丘加，弗洛尔·贝伦格尔，路易斯·卡塞雷斯，豪尔赫·祖尼加和其他几个人设法将自己置于当时观众对节目的偏好。

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