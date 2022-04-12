真相委员会将在波哥大举行的伊比利亚美洲戏剧节上介绍其工作

距离在波哥大举行的第17届伊比利亚美洲戏剧节只有几天的路程。自去年4月1日以来，这些餐桌重新面对面，为成千上万的首都和游客提供了值得这种艺术世界之都的表演。豪尔赫·埃利塞尔·盖坦、Casa E Borrero 和 Julio Mario Santodomingo 等场馆举办了涵盖武装冲突和《最终和平协议》等主要作品和当代主题的标题和展览。

准确地说，这些元素可以代表真相委员会在电影节上看到，真相委员会将在电影节的框架内象征性地描述内部冲突，名为 “揭幕：四风之歌”，该委员会有100多位艺术家参加，他们是大型艺术家之一，为该事件制作的格式。

正如该实体总裁弗朗西斯科·德鲁神父所说，该国60年武装暴力受害者的所有痛苦都将上演，以便在同情心和解中进行演习。他还表示，这是对那些直接遭受暴力侵害的人的致敬。领土。

同样，耶稣会神父表示，这是一首 “希望之歌”，它允许在哥伦比亚等分裂的社会中培育对和平的渴望。他补充说：“我们知道，在一个破碎的世界中，通过理性的争论无法达到真理的某些维度，只有艺术才能穿过所有的墙壁，动摇所有碎片。”

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这部作品于去年 12 月向一小群人首演，他们说舞台由地区艺术家的多样化文化知识和传统组成，这些艺术家因领导人、土著州长和助产士的死亡而受到冲突的破坏。把自己的习俗传递给他们的人民。

为了开展这项工作，真相委员会不仅负责收集受害者的证词和经历，还负责收集来自不同地区的艺术家的证词和经历，例如土著卫队、 Soacha 误报者母亲的集体和Chocó等。

结果：按照2016年签署的《最终和平协议》的设想，制作了表演性画作，展示了该实体在创建后所做的工作。展览提要@@ 说：“这部作品提出了一种史诗般的基调，融合了视野，并从图像的诗学，声音的力量以及男人，女人和年轻人的有力存在中揭示了战争的残酷性。”

“揭幕：四风之歌” 将于 4 月 14 日至 16 日在剧院市长胡利奥·马里奥·桑托多明戈上演，共有五场演出：一场在周四晚上 8 点；两场在周五（下午 3 点和 8 点），两场在 16 日星期六下午 3 点和晚上 8 点。最经济。

Platea 横向：64.000

后板块：61.000

第一个前阳台：58,000

第一个后阳台：56,000

第二个前阳台：53,000

较大的阳台：35,000

局部景观（有两个座位）：26,000

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