马塞利诺·努涅斯在 2022 年解放者杯的水晶竞技对阵天主教大学的比赛中打进凌空进球

Sporting Cristal在一场有效期为2022年解放者杯H组第二天的比赛中访问了天主教大学。智利的圣卡洛斯·德·阿波金多体育场是一场比赛的现场，两支球队在第一天失利后都需要取得胜利。从这个意义上讲，当比赛没有在区域内定义时，马塞利诺·努涅斯似乎打进了凌空射门并超越了 “南方人”。

U. Católica 在 2022 年解放者杯对阵水晶竞技的比赛中以 1-0 得分。（视频：ESPN）。

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Sporting Cristal将于本周二12日访问圣卡洛斯德阿波金多体育场（圣地亚哥）的天主教大学，这是2022年解放者杯H组的第二场比赛。秘鲁队想通过强加自己远离家乡来抬起头来。

而且，在西甲联赛的前八轮比赛中，他们仅得分12分，排在第10位，比领先者拉科鲁尼亚市政落后8分。此外，上周五在特鲁希略击败塞萨尔·瓦列霍大学的比赛最终使一支通常争夺第一名的球队陷入沉没。

在对阵巴西弗拉门戈的大陆锦标赛的首次亮相中，他们在利马输掉2-0后也无法获得任何积分。还有一些表现不佳的球员，例如亚历杭德罗·霍伯格、詹弗兰科·查韦斯、尼尔森·洛约拉、霍拉西奥·卡尔卡特拉和吉尔玛·洛拉，仅举最令人惊讶的球员。

在 “交叉” 演员的情况下，他的生活相当相似。他在PlanVital锦标赛中以12个单位和9场比赛中排名第九。但是，令人印象深刻的是，在他们最近的7次交战中，6次以失败告终，只有1次以胜利告终。对于去年最终获得联赛冠军的球队来说，这个数字相当惊人。

在杯赛中，“南方” 演员在本届解放者杯的第一次会议上屈服于他们对塔勒雷斯·德·科尔多瓦的访问。赫克托·费尔托利（Hector Fertoli）打进了进球，他让对手沉没了，为接下来的事情陷入困境。

迭戈·布纳诺特和费尔南多·赞佩德里，他们是 “mapocho” 袭击的轴心和主要人物。第一个在8场比赛中有2次助攻，第二个是球队目前的枪手，在9场比赛中有6个进球。智利的承诺前锋贡萨洛·塔皮亚（Gonzalo Tapia）也加入了他们的行列，他在20岁时在开始的11岁时经常出现，本赛季已经8次积累了2个进球。