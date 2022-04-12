尤文图斯续签胡安·吉列尔莫·夸德拉多合同的条件

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

多年来，胡安·吉列尔莫·夸德拉多已成为意大利足球界尤文图斯人物之一。这位哥伦比亚足球运动员上周末与 “Vecchia Signora” 完成了 262场比赛，在第32届意甲联赛客场战胜卡利亚里的比赛中再次开始。

来自安蒂奥基亚的内科利球员是教练马西米利亚诺·阿莱格里的最爱之一，统计数据证明了这一点。本赛季到目前为止，夸德拉多已经参加了 40 场比赛，其中 30 场在意大利联赛，7 场在欧洲冠军联赛，3 场在当地杯赛中。此外，他累积了 5个进球和 5个助攻。

但是，尚未解决的问题之一是续订合同，合同将于 2022年6月30日结束。自去年10月以来，这位哥伦比亚球员和尤文图斯一直试图达成协议，但仍存在一些分歧，阻碍了谈判的结束。

据哥伦比亚记者费利佩·塞拉（Felipe Sierra）称，双方已经达成了几个月的 “口头协议”，但夸德拉多（Cuadrado）尚未接受尤文图斯今天向他提供的条件：再签两年的合同（可以选择将其延长到三年）和薪水减少。但是，球员 “Cafetero” 的自负是能够在接下来的两个赛季中保持与今天相同的薪水。

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La Gazzetta dello Spor t最近发布的消息称，这家意大利俱乐部知道 Cuadrado将年满34岁，因此其政策旨在减薪，以换取为其提供更多与该机构联系的时间。据媒体报道，“三色” 的后卫每赛季获得约 500万欧元，目标是让他同意将其减少一半：

“即将到期的合同为单个季节提供了相同金额的续订选项，因为管理层的目标是减少工资。最有可能的解决方案是向下提出为期两年的提案，第三个提案的选择权为250万美元。该意大利报纸发表了哥伦比亚人可以接受的提议，但尚未真正提出。

尽管有关续约的消息传播超出了预期，但夸德拉多似乎打算留在尤文图斯。玩家本人于 3月11日向 DAZN发表的声明就证明了这一点。“我很平静，俱乐部和我的环境都在谈论它。我现在或一段时间后这样做都不会改变。我在都灵感觉非常好，'尤文'是我的家人，” 他说。

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

BetPlay联赛，欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛，解放者杯和南美杯等都是一些在整个复活节期间安排比赛日期的比赛。

4 月 12 日星期二：

下午 2:00-拜仁慕尼黑-比利亚雷亚尔 | 欧洲冠军联赛

下午 2:00-皇家马德里-切尔西 | 冠军联赛

下午 5:15-博卡青年队（Fabra y Campuzano）-时刻准备就绪

4 月 13 日星期三：

下午 2:00-马德里竞技-曼城 | 冠军联赛

下午 2:00-利物浦（路易斯·迪亚斯）-本菲卡 | 冠军联赛

晚上 7:00- 科林斯人-拉科鲁尼亚卡利 | 解放者杯

晚上 7:00-河床（胡安·费尔南多·昆特罗）-福塔雷萨 | 南美解放者杯

晚上 7:30-少年组-弗鲁米嫩塞 | 南美俱乐部杯

晚上 9:00-独立德尔瓦莱-Deportes Tolima | 解放者杯

4 月 14 日星期四：

上午 11:45-亚特兰大-莱比锡 | 欧洲联赛

下午 2:00-巴塞罗那-法兰克福（拉斐尔·桑托斯·博雷）| 欧洲联赛

下午 2:00-里昂-西汉姆 | 欧洲联赛

下午 2:00-流浪者队-布拉加 | 欧洲联赛

晚上 7:30-麦德林-10月9日 | 南美俱乐部杯

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