视频：胡安·费尔南多·昆特罗和埃德温·卡多纳在 River and Racing 的胜利中得分

对于高乔足球的咖啡运动员来说是美好的一天，胡安·费尔南多·昆特罗在河床的胜利中得分，在A组的第9场比赛中以4比2击败阿根廷青年队。

就他而言，埃德温·卡多纳（Edwin Cardona）也通过对阵普拉滕斯（Platense）的差异最小，为阿韦拉内达赛车队的胜利做出了贡献，这使他的球队以21分保持领先优势，比马塞洛·加拉多的球队多两分。

由费尔南多·加戈（Fernando Gago）领导的球员不仅在当地锦标赛中表现出色，而且在南美Conmebol 赛中都表现出色，他们在本周以莱昂内尔·米兰达（Leonel Miranda）的比分击败了乌拉圭的河床。

在 “百万富翁” 方面，球队在Conmebol Libertadores的处子秀中取得了重要胜利，在秘鲁首都击败了Alianza Lima，并以马蒂亚斯·苏亚雷斯的进球击败了阿利安扎·利马。

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前独立选手麦德林由Esequiel Barco进入比赛的30分钟，他表现出身体不适。凭借这个进球，Juanfer在阿根廷锦标赛中打进了四个进球，在法官毫不犹豫地制裁了米格尔·安赫尔·托伦（MiguelÁngelTorren）区域内的一手牌后，从罚球点得分。在比赛的67场比赛中，哥伦比亚苏尔达射出了守门员的左杆，以3-2对阵 “父亲” 球队。

里弗的其他进球由马蒂亚斯·苏亚雷斯、恩佐·费尔南德斯和安德烈斯·埃雷拉转换。下一场联赛将访问班菲尔德，Conmebol Libertadores 将在努涅斯对阵巴西的福塔雷萨。

前博卡少年队在比赛0-0时由巴拉圭人马蒂亚斯·罗哈斯（Matías Rojas）在 “学术界” 访问普拉滕塞时进入了超过64分钟。在恢复期间，比赛的裁判在前美国卡利地区凯文·安德拉德（Kevin Andrade）进入一局后，批准了最高罚款，以支持赛车。

负责执行十二步的人是前国家竞技（Atlético Nacional），他在右腿上用保持不败的赛车球衣和区域领先者进行了同花顺射门，打进了第二个进球。

这位曾经参加过墨西哥足球比赛的29岁球员对这个进球感到满意，他的球队取得了痛苦的胜利，现在他将目光投向了他将于本周三对阵巴西的库亚巴的Conmebol Suramericana比赛。

应该记得，在这场比赛中，赛车队是B组的一员，来自秘鲁的梅尔加，来自乌拉圭的CA River Plate巴西队。

对于职业联赛杯，Racing de Avellaneda 将在下一天面对圣达菲联盟，击败纽厄尔的老男孩。

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