Where microbes accumulate in the kitchen

厨房和浴室通常是污染最严重的家庭环境。通常将病原体与台面、餐具、厨房处理器和搅拌机、开罐器、水槽排水管、毛巾、砧板、海绵和菜瓜布等复杂电器中分离出来。

特别是，餐饮业禁止在家居环境中使用的木制器具 —— 无论是勺子、叉子、砧板还是其他布料 —— 因为从微生物层面来看，它们不够安全。此外，早在1991年，美国农业部就发布了一项建议，要求第一次上大学做饭的学生也不要使用木制砧板。

在这两种情况下，原因都是木材是一种多孔材料，可以保留微生物生长所必需的水分。最重要的是，它往往会恶化，形成可以容纳无数微生物的裂缝。因此，建议使用塑料，金属或硅胶制成的物品。同样在国内一级。

但是，辩论并非没有争议。因为也有研究表明，木材的粗糙表面对细菌不利。甚至一些分析也表明木材具有抗菌特性。

厨房是感染源

Los utensilios de madera –ya sean cucharas, tenedores, tablas de cortar, o algún otro paño–, muy apreciados y utilizados en el entorno doméstico, están prohibidos en el sector gastronómico Klaus Vedfelt | Getty Images

尽管消费者对在家中感染食源性疾病的风险的认识非常低，但事实是，家用厨房的交叉污染是家庭感染的主要来源。2014年，欧盟37.3％的食源性疫情是在国内环境中发芽的。同样，根据美国疾病控制中心（CDC）的最新监测报告之一，2016年该国有76起疫情（10％）和895例疾病（7％）归因于私人家庭准备的食物。

近年来，欧盟的报告表明，几种食源性疾病与国内感染源有关。食物处理不当、在准备食物和处理食物之前不洗手以及不卫生的做法被认为是食源性疾病发作的主要因素。

清单很广泛，但细菌属沙门氏菌，弯曲杆菌，李斯特菌和布鲁氏菌，细菌大肠杆菌 verocy toxigenic（VTEC），诺如病毒，甲型肝炎病毒和寄生虫，如绦虫，棘球菌，蛔虫，隐孢子虫，Entamoeba histolytica 或 Giardia 在每年影响数百万人的常见食源性病原体中名列前茅。

菜瓜布或厨房海绵是污染的主要来源

Las esponjas o estropajos son principal fuente de contaminación

在家庭环境中潜在的微生物焦点中，厨房海绵或菜瓜布脱颖而出。它们通常不仅用于清洁餐具和厨房用具，还用于清洁不同的表面甚至冰箱架子，这增加了交叉污染的风险。

由于海绵的表面/体积比大，它们通常呈现的恒定水分，多孔和通风的结构以及它们所含的细菌生长营养（来自食物残渣），它们是微生物的理想栖息地。 据估计，它们每立方厘米能够容纳540亿个细菌。

几项关于百洁布微生物质量的研究警告说，它们通常含有高水平的污染，并且分离出病原体，例如沙门氏菌属、不动杆菌属、莫拉氏菌属、金黄色葡萄球菌、弯曲杆菌属、单核细胞增生李斯特菌、阴沟肠杆菌、klebsiella oxytoca 或 Cronobacter sakazakii。1997年在美国10个厨房进行的一项分析发现，33％的海绵对大肠杆菌呈阳性反应，67％对粪便大肠菌群呈阳性反应。

2020年对大学宿舍中使用的厨房海绵的微生物质量进行的一项研究表明，学生用它们清洗餐具，盘子和眼镜等物品，还可以清洁烤箱（32％），水槽（26％），冰箱（10％），甚至洒在地板上（4％）。

LA contaminación se produce porque se utilizan no solo para limpiar platos y utensilios de cocina, sino también diferentes superficies o incluso estantes de refrigeradores, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

分析表明，所使用的海绵含有大量的嗜温需氧细菌（每立方厘米790亿细菌）、大肠菌群（每立方厘米720亿细菌）、肠杆菌（每立方厘米730亿细菌）以及酵母和丝状真菌（每立方厘米700亿细菌）立方厘米）。每立方厘米的细胞数）。最常分离的肠杆菌是阴沟肠杆菌（56％）和催产克雷伯氏菌（16 ％），它们都是人类病原体。所有 E nterobacter cloacae 分离株都对阿莫西林、头孢洛汀、头孢西丁和头孢呋辛-阿克西替等抗生素具有耐药性。

简而言之，毫无疑问，由于它带给我们的帐户，建议定期更新我们的海绵。

*劳尔·里瓦斯·冈萨雷斯是萨拉曼卡大学微生物学教授

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