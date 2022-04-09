“Checo” Pérez 将在澳大利亚大奖赛中排名第三；勒克莱尔获得杆位

预选赛在澳大利亚大奖赛上举行，起跑顺序是在周日的比赛中决定的。墨西哥人塞尔吉奥·佩雷斯取得了当天第三快的时间，仅次于红牛车队友马克斯·维斯塔彭和法拉利的查尔斯·勒克莱尔，后者在 1:17 .868 的秒表中获得杆位。

2022年方程式赛季的第三个周末活动已经开始。在缺席顶级飞行日历两年之后，墨尔本的阿尔伯特公园赛道目前是一场充满希望的比赛的场所。奥地利和意大利队之间的争端已经预见到新的篇章。这些数字表明，在排位赛中，罗索·科萨（Rosso Corsa）赢得了两场胜利，其中一支公牛队。

尽管 Checo 对RB18的配置表示担忧，但该车手仍能保持在最高位置。第二次免费训练结束后，tapatio表示他对赛车性能的不确定性，他保证 “有些事情没有按预期工作”。最后，他设法从第二线开始了比赛。

Sergio Pérez en la clasificación del Gran Premio de Australia. Foto: Twitter @SChecoPerez

“P3是明天的良好开端。希望我们能给球迷们一场精彩的比赛，” 排位赛结束后，佩雷斯说。澳大利亚是 Checo 在顶级赛车运动类别中首次亮相的国家。

当时的网格顺序如下：勒克莱尔首先以 1:17 .868；Verstappen 以 +0.286 排名第二；佩雷斯以 0.372 排名第三；兰多·诺里斯以 0.835 排名第四；刘易斯·汉密尔顿以 0.957 获得第五名；乔治·罗素以 +1.065 获得第六名；丹尼尔·里卡多以 1.164 获得第七名；埃斯特万·奥康以+1.193排名第八；小卡洛斯·塞恩斯以+1.540排名第九，最后费尔南多·阿隆索排在第十位（他没有因为事故而设定时间，但是当他获得第三季度的资格时，他自动获得了这个位置）。

其余的车手都是这样安排的：皮埃尔·加斯利、瓦尔特里·博塔斯、角田由纪、周冠宇、米克·舒马赫、凯文·马格努森、塞巴斯蒂安·维特尔、尼古拉斯·拉蒂菲、亚历山大·阿尔邦和兰斯·斯特罗尔。他们完成了网格。

活动当天发生了各种事故。Stroll 和 Latifi 在第一季度上演了一场冲突，使他们俩都无法竞争。前冠军维特尔和阿隆索也结束了比赛。

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 9, 2022 Ferrari's Charles Leclerc after placing first in qualifying poses with Red Bull's Max Verstappen and Red Bull's Sergio Perez REUTERS/Loren Elliott REUTERS

澳大利亚大奖赛 2019:13 在 Racing Point 获得第 13 名。

澳大利亚大奖赛 2018:11 在印度力量队中获得第 11 名。

2017 年澳大利亚大奖赛：印度力量队第 7 名。

2016年澳大利亚大奖赛：印度力量队获得第13名。

2015 年澳大利亚大奖赛：印度力量队的第 10 名。

2014 年澳大利亚大奖赛在印度力量队中排名第 10 位。

澳大利亚大奖赛 2013:11 与迈凯轮一起获得第 11 名。

2012 年澳大利亚大奖赛：索伯队获得第 8 名。

2011 年澳大利亚大奖赛：被索伯取消参赛资格。

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