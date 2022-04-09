旅行者注意：这些是复活节期间公路旅行时最昂贵的通行费

圣周即将来临，按照传统，许多哥伦比亚人正在收拾行装，准备行程，以利用宗教庆祝活动带来的休息日。

当局预计，在这个圣周期间，将有超过2,658,493名乘客通过全国49个陆路运输终点站。他们还预计，大约有 8英尺326,792辆汽车将在该国的主要道路上过境。

当局还证实，主要道路目前正在正常运行，还有 168个通行费，值得回顾的是，这些通行费是为修理和维护道路筹集资源而安装的。

Infobae Colombia 列出了最昂贵的通行费清单，以便用户在未来几天内通过公路旅行时可以更好地适应预算。

该国最昂贵的通行费是在连接波哥大和比亚维森西奥的道路上。按@@ 照 Pipiral 通行费，票价为 18,500 比索。

紧随其后的是从麦德林到里奥内格罗的机场路上的 Aburrá通行费，在这条路上行驶会产生17,100比索的费用。

该国第三昂贵的通行费是从卡塔赫纳到巴兰基亚的路上，马拉瓦科的通行费为15,200比索。

接下来是切尔卡西亚（Circasia）的通行费，该通行费在连接佩雷拉和亚美尼亚的道路上，费用为14,500比索。

回到加勒比海地区，卡塔赫纳和巴兰基亚之间的路线上的哥伦比亚港通行费为14,200比索。

其次是比亚维森西奥-波多黎各盖坦高速公路上的通行费，过境费用为13,900比索。

以同样的成本，在昆迪纳马卡，位于Machetá的通行费通过收取13,900比索的道路通行费，从而在该名单上占有一席之地。

这份名单因从布卡拉曼加到巴兰卡韦梅哈的道路上的 La Lizam a 通行费而关闭，费用为 13,700 比索。

值得记住的是，国家政府宣布，到2023年，它计划建造18个新的收费站，这些收费站将投入运营，为该国的第四代道路提供资金。

今年，资源将分配给与本田和萨尔加港的吉拉尔多特公路、带帕尔马·德·瓦雷拉和卡雷托·克鲁兹·德尔维索的耶罗门公路以及太平洋2号高速公路的竣工。

通过对专业门户网站的调查，我们可以知道国民在主要周休息期间将飞往国内和国外的哪些地方

在国外，哥伦比亚人最喜欢的地方是：美国的纽约和迈阿密；墨西哥的坎昆和墨西哥城；多米尼加共和国的蓬塔卡纳。Despegar哥伦比亚地区经理InésHochstadter评论说：“这是墨西哥城脱颖而出的目的地，因为尽管在去年的复活节周期间，墨西哥城已经开放接待游客，但到2022年，兴趣增长了117％。”

至于国内目的地，哥伦比亚人希望去波哥大，麦德林，卡塔赫纳德印第亚斯，卡利和圣玛尔塔。另一方面，来哥伦比亚的游客来自智利，墨西哥，秘鲁，阿根廷和美国。

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