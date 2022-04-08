AMLO早上展示的哈布斯堡王朝马克西米利安形象背后的故事是什么

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）在上午的会议上展示了墨西哥第二任皇帝哈布斯堡王朝马克西米利安的形象，其中可以看到欧洲统治者站在一群保守派的包围下，他们将寻求他帮助领导该国的新君主制。

应该指出的是，这一事件意味着AMLO最重要的人物之一（贝尼托·华雷斯）的政府解体，但是总统展示了这一事件背后的故事是什么？

首先，重要的是要强调，首席执行官展示这种形象是为了呼吁不接受该国的 “附庸角色”，因此，他展示了他题为 “保守党将向马克西米利安提供墨西哥帝国” 的插图。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）说，分析历史上的这一事件是相关的，因为当时的反对派向法兰西帝国寻求帮助，他将这种情况与外国因电力改革而拒绝的情况进行了比较，特别是因为四国的立场民主党美国参议员。

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

他强调，该国不应回到政治决策取决于其他国家干预的时代，因为 “现在不再是那个时候，我们不再接受它，这是不干涉、和平解决的原则，我们必须坚持宪法所说的话，第89条，有原则政策”。

他之所以提到这一点，恰恰是因为那幅马克西米利安肖像中隐藏的事件。根据墨西哥国立自治大学历史研究所的一篇文章，自由主义者和保守派之间发生冲突的时期是因为 “领导国家的意识形态和政治分歧，以及受到威胁的外国利益，一方面是自由主义者”。会见了掌舵的 Benemeritus 和美国，另一方面，马克西米利安（代表法兰西帝国）庇护了保守党。”

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

正如 AMLO 所说明的那样，第二墨西哥帝国的到来意味着法国对该领土的统治，主要是因为保守派团体不愿意放弃权力，这导致他们 “寻找大公，要求他成为设法纠正分歧的欧洲王子，困扰墨西哥及其社会的无数问题”。

这个反对派团体前往华雷斯的旅程之所以开始，是因为法国皇帝拿破仑三世试图将其领地扩展到美洲大陆，寻求帮助的呼吁是征服新划界的完美借口。

文化部解释说，一个 “由保守党成员组成的团体与哈布斯堡王朝的奥地利大公费迪南德·马克西米利安接触，向他提供了墨西哥的帝国王冠。马克西米利安于 1863年10月3日在他的美丽华宫接受了它，他坚信他的政府除了得到法国的军事支持外，还将在墨西哥受到好评。”

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

因此，1864年4月10日，签署了《美丽华条约》，以便欧洲人和他的妻子卡洛塔皇后将为皇家冒险做好所有准备。同一消息来源指出，“第一批官方照片是由的里雅斯特法院的摄影师朱塞佩·马洛维奇（Giuseppe Malovich）拍摄的。但是，还需要官方的石油图像，即两幅大画布，向皇帝们展示了法院所期望的所有庄严性”。

这些肖像被委托给弗朗兹·泽弗·温特豪德，他是欧洲贵族中最负盛名的肖像画家之一。最后，重要的是要强调，哈布斯堡王朝的政策比贝尼托·华雷斯本人的政策还要宽松，这种情况对他的任期崩溃至关重要，因为欧洲当局撤回了对不遵守保守意识形态的支持。

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