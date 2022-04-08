这就是 TransMilenIO 在波哥大圣周期间的工作方式

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

波哥大市长办公室在一份声明中详细说明，TransMilenIO 将在圣周期间按正常时间和运营时间运营。

首先，在14日星期四和15日星期五假期，干线系统将在周一至周六的相同运行时间内运行，时间为凌晨4点至晚上10点。

关于综合公共交通系统（SITP）的公交车，市长办公室建议用户查阅 TransmiApp应用程序，因为这些车辆不会同时启动或结束运行。使用此工具，乘客将能够实时检查行程，从而规划路线。

国家警察启动了 “圣周计划” “对生活充满热情”，该计划有90,000名男女，其中54,600人将专门从事与本重要周旅行者的安宁，保护和旅行便利性有关的活动。

共有11,000名男女将在3,061座教堂和宗教寺庙中担任警察，3,300人将驻扎在全国569个旅游景点。

复活节警察部分的总构成部分还包括：29 000名警官负责监视，5 900名来自交通和运输部，2 500名旅游和环境部（保护和特别服务局），600名来自缉毒局，300名来自警察航空区，1 500名宪兵，3,200名来自情报部，600名来自反绑架和反勒索局，700名来自税务和海关警察，1,600名来自刑事调查局和国际刑警组织，7,500名来自国家学校局等。

该机构目前拥有31架直升机，13架飞机和35架无人机，以支持空中控制和监视任务。

4月7日，市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）提出了将在圣周期间在哥伦比亚首都实施的安全措施和出行计划。

波哥大市长说：“我们正在为圣周做准备，这是一个非常特殊的反思季节，对公民和我们这些自称信仰天主教的人来说，这是一个非常特殊的反思季节。” 他回忆说，在这段时间里，成千上万的波哥大人离开了首都，成千上万的游客也抵达。总统保证，交通部，交通警察和波哥大都会区已经为出埃及和返回计划设立了人力和后勤小组，据估计，在4月8日至17日之间，将调动约760.00辆汽车。

市长办公室说，在城市的九个出入口走廊中，将有交通信号灯计划，运输设备，物流和起重机，以支持旅客的顺利移动。

对于旅客的返回，4月17日星期日，区域高峰和板块将运行。

中午之前没有入境限制。从中午到下午4点，只有车牌最后一位数字为偶数的汽车才能进入波哥大。在下午4点至晚上8点之间，只有牌照奇数的车辆才能这样做。

这个区域性的高峰和板块取得了成功，它使人们能够安静地返回，减少事故，更大的流量，足够和谨慎的速度，并以更舒适的方式。

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