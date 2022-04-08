萨拉伊·纳尔瓦兹（Saray Narváez），她是坠入安蒂奥基亚瓜塔佩大坝后仍然失踪的年轻女子

萨拉伊·纳尔瓦兹·格拉纳达（Saray Narváez Granada）是据称于4月6日在安蒂奥基亚省瓜塔佩发生摩托艇事故的三名年轻女性之一。在那里，紧急部队在场宣布，其中一名妇女死亡，一名失踪，另一名活着，因为他们发现自己没有救生衣在水库中航行。

失踪的妇女仍然恰好是萨雷（Saray），她大约23岁，将是麦德林人。到目前为止，对这位年轻女子知之甚少，因为当局没有关于她的身份的更广泛的报道。

消防员和救援人员在被告知可能发生的情况后就到达了该地区，立即开始寻找年轻的 paisa。据安蒂奥基亚省风险管理局DAGRAN报道，截至周四下午，近11名专业潜水员已经完成了8次潜水以寻找Saray，但没有取得成绩。

“经营实体继续在瓜塔佩水库寻找一名在摩托艇上发生事故的年轻女性。该实体评论说，一支由11名潜水员组成的团队进行了潜水，但没有任何结果。

在社交网络上，您可以阅读一些关于受事故影响最大的两名妇女状况的荒凉评论。同时，对该地区消防员的支持已加入里奥内格罗和埃尔佩尼翁等其他城市的急诊部门，包括麦德林消防员。

事故发生两天后，当局没有找到萨拉伊的下落，并确定在进行搜索的地区，水库的深度将达到25米。

事故发生在星期三中午，在埃尔佩诺尔（El Peñol）巴勒斯坦步道的高峰期，当时他们试图拿起他们的一位朋友掉进水中的帽子，这可能是他们对摩托车的移动，导致妇女掉入水库。

据报道，其中两人无法游泳，而幸存者除了通过会游泳来挽救生命外，还救出了一位朋友的尸体。这是埃尔佩诺尔·玛丽亚·维加拉消防队指挥官报告的。

目前尚不清楚谁拥有举办活动的摩托车，以及为什么这三名年轻女子决定在没有救生衣的情况下进行如此冒险的动作。预计紧急部队将在本周五发布下一份报告，以了解是否可以找到萨拉伊·纳尔瓦兹的下落。

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