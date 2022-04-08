普京的两个女儿进入了欧盟的黑名单，与其他 214 个女儿一起受到惩罚

根据周五公布@@ 的官方名单，欧盟将俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的两个成年女儿和 200多人列入黑名单，作为其对乌克兰莫斯科战争的最新一揽子制裁计划的一部分。

名单上的公司（其中还包括18家公司）在欧盟所有27个国家都面临资产没收和旅行禁令。

美国和英国已经制裁了普京的两个女儿：分别于1985年和1986年出生的玛丽亚·沃龙佐娃和卡特琳娜（或叶卡捷琳娜）蒂洪诺娃。

他的母亲是俄罗斯领导人柳德米拉的前妻，柳德米拉于2013年宣布与普京离婚。

克里姆林宫一直将普京女儿的生活细节保密得非常严密。

本周早些时候，欧盟成员国已经同意加入欧盟名单，但它们的黑名单直到周五晚上才生效，并在《欧盟官方公报》上公布，该公报要求翻译工作必须以24种语言提供。

Maria Vorontsova

共有216人被列入欧盟黑名单，其中包括普京的后代。

其他值得注意的条目包括：俄罗斯最大的上市银行俄罗斯联邦储蓄银行董事赫尔曼·格雷夫；军火工厂所有者寡头奥列格·德里帕斯卡；国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫；与普京关系密切的超级富豪罗滕贝格家族的更多成员；以及政治成员政府在乌克兰东部管理俄罗斯支持的分离主义飞地。

欧盟表示，沃龙佐娃之所以被列入名单，是因为它与Nomenko共同拥有 “参与俄罗斯最大的医疗保健私人投资项目” 的公司。因此，人们认为它受益于俄罗斯政府，并参与了为其提供收入的部门。

据新闻报道，据称她嫁给了一位俄罗斯出生的荷兰商人。

欧盟名单中包括她的姐姐蒂洪诺娃，因为她 “目前领导发展计划 Innoopraktika，该计划由俄罗斯主要公司资助，这些公司的董事是与普京总统关系密切的寡头圈子中的成员。”因此，人们还看到它从克里姆林宫中受益并参与了创收。

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

普京在几份声明中透露，他的女儿会说几种欧洲语言，在俄罗斯接受大学教育并居住在该国。还有他有一个孙女。人们知之甚少，因为克里姆林宫不让普京的家庭生活成为公众关注的焦点。

据俄罗斯媒体报道，沃龙佐娃是一家专注于癌症治疗的大型政府相关医学研究公司的内分泌学家。

俄罗斯媒体认为 T ikhonova 是一位数学家，他领导着俄罗斯领先的国立大学附属的科学技术基金会。据媒体报道，Tikhonova还是一名专业杂技摇滚舞者，曾参加过著名的国际比赛。

欧盟已经因入侵乌克兰而对普京本人实施了资产冻结，同时试图通过入侵乌克兰来增加对俄罗斯总统及其内心圈子的压力。

最新的欧盟制裁计划禁止进口俄罗斯煤炭，阻止俄罗斯船只进入欧洲港口，并扩大对俄罗斯金融部门和贸易的制裁。

（来自法新社的信息）

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