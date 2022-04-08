丹尼·阿尔维斯保证他不会在哈兰德投资财富，并表示巴塞罗那应该签下哪位巨星

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

丹尼·阿尔维斯（Dani Alves）是足球历史上最有名的足球运动员，曾获得45次加冕典礼，他也是有史以来最好的右后卫之一，这就是为什么他的观点在巴塞罗那和所有足球专家中都被听取的原因。在这种情况下，巴西人本周就下一个通行证市场发表了讲话，并着眼于加泰罗尼亚俱乐部应该做什么，这绝非偶然。

这位 38 岁的球员是布劳格拉纳队的一员，尽管他在整个赛季只参加了 10 场比赛，并且在 Sport 和 Mundo Deportivo 站点就 E rling Haaland 可能进入 culé 更衣室的问题向他进行了咨询。这位挪威枪手目前与多特蒙德足球俱乐部签订了合同，受到曼城、曼联、利物浦和皇家马德里等世界上最好的俱乐部的追捧，巴塞罗那也在竞标中。

这位前巴黎圣日耳曼和尤文图斯球员真诚地就此事发表了自己的看法：“我不会把剩下的东西丢给哈兰德。老实说，我不会花很多钱在上面。在姆巴佩，是的，但在哈兰德却没有。我在扮演体育总监，嗯，但我先打赌姆巴佩。在我看来，这在各方面都更加完整。如果你要进行巨额投资，充其量只能做到。如果由我决定，我会打赌姆巴佩。”

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

他的评论在欧洲门户网站上引起共鸣，主要是因为姆巴佩将在6月终止与 PSG 的联系，并且尚未续约，因此据信他已经同意加入另一支球队。一切都表明他的目的地将是皇家马德里。“这是目前最好的，也是巴萨的风格。目前，在足球方面，没有比他更好的了。” 他坚持说，这位23岁的法国人。

另一方面，他选择了在他看来在右后卫中脱颖而出的两名球员：“我真的很喜欢利物浦的亚历山大·阿诺德，我也很喜欢哈基米（来自PSG），但是我喜欢他的所作所为。弗拉门戈有一个，他还年轻，我喜欢他的比赛方式和他对比赛的理解（Matheuzinho）”。

同时，作为新一代足球运动员的出现的一部分，拉玛西亚，巴塞罗那的学院，例如佩德里或加维，阿尔维斯承认，目前存在着巨大的压力与发展直接冲突：“今天的足球并没有给你时间等年轻人服用 fogueen。从现在开始，运动要求你发挥最大作用。”

继续阅读：



