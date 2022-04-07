Parque Isla Salamanca（马格达莱纳）的野火威胁着巴兰基亚的空气质量

在马格达莱纳省通往萨拉曼卡公园的道路的保护区内，源自 “Las Playitas” 地区的大量烟雾在最后几个小时内抵达了大西洋首都。

森林大火有一个加剧因素，是这个自然公园的地形，这是一群被红树林包围并被运河相连的小岛，消防员带着马达泵和砍刀进入这一事实，穿过植被。

对于西蒂奥努埃沃消防局指挥官玛格丽塔·贝拉斯克斯（Margarita Velázquez），他强调，消防行动将于本周四开始，因为救援人员正在确定火灾的规模并根据该地区的地形条件制定行动计划。Velasquez 不排除使用空中支援来遏制火焰的可能性。

关于抵达巴兰基亚的烟柱，指挥官报告说：“火势相当高，公园的旅和我们消防队的五个单位正前往那里，看看该地区的情况以及是否有必要从本周三开始进攻”。

国家公园：为复活节做好准备

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

应该指出的是，萨拉曼卡岛公园是哥伦比亚人和游客欣赏将于本周末开始的重大周庆祝活动的目的地之一。目前，当局尚未对这次环境事件后公园的开放发表评论。

对于哥伦比亚国家自然公园的主任奥兰多·莫拉诺·佩雷斯（Orlando MolanoPérez）来说，今年最长的假日桥的到来应该是用户在尊重生物多样性的同时享受这些空间的理想场所。

关于 “一次使用，许多损害” 运动，哥伦比亚国家自然公园强调了塑料对居住在公园中的物种的损害，在这种情况下，海洋动物主要受到影响，因为容器，餐具，香烟和其他塑料制成的元件的存在，最终会受到严重影响。

关于这个问题，奥兰多·莫拉诺（Orlando Molano）报告说，该实体正在履行这一任务，以实现对这些保护区的保护：“我们正在努力确保没有哥伦比亚人将一次性塑料带到我们的保护区，我邀请他们离开一次性使用瓶子，带上你的小瓶子，但最重要的是，我邀请你继续保护我们在哥伦比亚的自然和文化遗产。”

继续阅读：







