“Paissana”，用于销售受害者、前战斗人员和农民产品的品牌

4月6日星期三，哥伦比亚政府和私营部门推出了 “Paissana”，武装冲突受害者，复员的哥伦比亚革命武装力量游击队复员的前战斗人员以及受暴力影响最严重的城市社区生产的产品将使用该品牌销售。

这种可持续营销系统的启动是在塞萨尔的普韦布洛·贝洛市进行的，该市由总统伊万·杜克（IvánDuque）、总统稳定与巩固顾问埃米利奥·阿奇拉（Emilio Archila）以及私营部门和受益人口的代表主持，强调这项努力有助于巩固国家领土上的和平.

“Paissana是一个乡村品牌，属于整个哥伦比亚，它的建立是为了让我们在所有大型商店中都能找到它，并且知道，当我们购买时，我们正在支持农村的一家小型生产商，即实施以地域为重点的发展计划（PDET）的城市，受害者然后恢复了职务，” 总统在活动期间说。

他还指出，到目前为止，来自该国不同地区的61种产品将以 “2,100％有机，100％合法，100％哥伦比亚和高质量认证” 的品牌进行销售，这表明已经进行了严格的规划，阐述和执行工作，已经进行了三次以上目的是改善这些致力于和平的人口的生活条件.

可以在该国大型商店购买的产品包括安蒂奥基亚省的Café de Dabeiba，这是受暴力影响最严重的城市之一，一年多以前，该城市获得了利润中心，通过该中心 “改善了谷物的质量和咖啡家庭的工作条件，优化产品的营销及其进入市场的机会”。

“这是每个人的品牌。它在哥伦比亚州注册。我梦想这些产品，从获得全球认可的原产咖啡和可可开始，进入出口市场。在世界上最好的网络上。当你从现在起回顾几年后，你会明白这种做法的力量。Grupo Éxito总裁卡洛斯·马里奥·吉拉尔多说，这是品牌生成概念的结合，但最重要的是社交品牌。

将展出的其他产品包括来自Montes de María的Chengue Honey以及位于巴耶杜帕尔（塞萨尔）的背包和咖啡厅Asoendica协会的产品，这些产品旨在促进经济复苏并为在该领土上建设和解与建设和平做出贡献自协定签署以来一直在寻找办法.

总统高级顾问说：“Paissana是一个伞式品牌，哥伦比亚人和国外人将能够区分归还受害者的产品，自愿更换农作物和正在重返社会的受害者以及所有来自我们市政当局（PDET）的产品。”。埃米利奥·阿奇拉。

“该项目旨在利用来自各种来源的金融和物种资源。在2020年和2021年期间，共有656个联盟获得了共同资助，使24,769个家庭受益，该部的支持投资为1217.28亿美元。这个数字占项目总价值的30％，总额为3860.75亿美元，” 国家政府总结道。

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