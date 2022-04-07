玛雅·厄斯金取代菲比·沃勒·布里奇，并将与唐纳德·格洛弗一起出演 “史密斯先生和夫人” 系列

来自 Prime Vid eo 的系列史密斯先生和夫人（史密斯先生和夫人 ）终于找到了菲比·沃勒·布里奇的替补：女演员玛雅·厄斯金（Maya Erskine），以在 PEN15 和葡萄酒县的角色而闻名。她曾在即将上映的电视小说中扮演唐纳德·格洛弗（Donald Glover）的女同行，该小说将改编自布拉德·皮特（Brad Pitt）和安吉丽娜·朱莉。

该项目宣布后，沃勒·布里奇（Waller-Bridge）由于创作上的差异而辞职，后来又开始了另一个头衔，这是他与这个数字平台（也是他著名的喜剧 Fleabag 所在的平台）签约的合作的一部分。在演员阵容失利之后，格洛弗后来证实，该作品是为了寻找一颗新星来赋予史密斯夫人生命。

El actor y cantante Donald Glover confirmó que el final de la serie se está escribiendo. (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

厄斯金最出名的是作为 PEN15 的共同创作者、明星和制片人，是 Hulu 的原创作品，在整个两个赛季中都获得了多个类别的艾美奖提名。构成她电影作品的其他角色包括《葡萄酒之乡》（由艾米·波勒（Amy Poehler）执导）、《男人寻求女人》、《休闲装》、《Scoob》！将来，它还将在 Obi-Wan Kenobi 中看到，这是迪士尼+系列的重点是《星球大战》电影传奇的经典角色。

史密斯先生和太太将跳上电视

最初， 史密斯夫妇是一部由道格·利曼（Doug Liman）执导的电影，讲述了几个敌对间谍的故事，他们有一天接受了最艰巨的任务：暗杀另一个。 布拉德·皮特（Brad Pitt）和安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）赋予了主角约翰和简·史密斯（Jane Smith）以生命，他们已经结婚五六年了，但他们的婚姻已经冷静下来，他们甚至都不记得上一次度过激动人心的时光。两者之间的死亡决斗将重新点燃似乎已经死去的爱的火焰，他们将不得不评估自己是否真的准备好放弃浪漫。

Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron la exitosa película de acción en 2005. (20th Century Fox) Moviestore/Shutterstock

该剧情将由唐纳德·格洛弗和弗朗西斯卡·斯隆带到小银幕上。最近，这位演员透露他们正在写本季末，因此，拍摄可能会在今年的未来几个月开始。斯隆还是节目主持人，与主角 Yariv Milchan 和 Michael Schaefer（新摄政）以及珍妮·罗宾斯（Wells Street Films）一起出演执行制作。

该项目首次宣布时，据报道，著名的英国女演员兼编剧菲比·沃勒·布里奇（Phoeb e Waller-Bridge）将成为主要演员阵容的一部分。但是，Fleabag 的主角最终抛弃了他，目前正在为同一流媒体服务制作另一部作品。

史密斯先生和夫人在 Prime Video 目录中还没有正式发布日期。

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