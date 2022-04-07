JEP 将审查海梅·温贝托·乌斯卡特吉将军对马皮里潘大屠杀的定罪

Octubre 01 de 2015. Bogotá. Jaime Humberto Uscategui, general retirado del Ejército. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

4月6日星期三，和平特别管辖区（JEP）报告说，要求复审对国民军将军海梅·温贝托·乌斯卡特吉（R）将军37年徒刑的请求因其在准军事团体进行屠杀时犯下的 “不当疏忽” 而被接受。1997 年，梅塔省马皮里潘。

和平法院上诉科批准了普通法院对当时的陆军第七旅司令的判决的修订，撤销了审查科于2020年8月6日做出的决定，该决定被驳回，因为该裁决没有确凿的实施理由。

“虽然普通司法满足了据称受到司法裁决伤害的个人的利益，但过渡时期司法的主要目的是在面对战争的不同叙述时获得全部真相。这有助于并有助于实现受害者和社会获得真相、正义、赔偿和不重犯的权利，” 上诉科说。

在第1086号命令中，分庭警告说，“海梅·温贝托·乌斯卡特吉将军的代表援引的理由” 不符合新的证据，而是一个新的法律事实，面对这些归因于海梅·温贝托·乌斯卡特吉将军的行为，“所提供的12项证据旨在证明他无罪”哥伦比亚联合自卫队 (AUC) 前指挥官Carlos Castaño, 据估计, 约有60人被杀害和遭受酷刑.

在这方面，过渡时期司法机构指出，重要的是要具体说明，复审定罪的决定并不意味着将军无罪释放，并解释说，可以根据这一点来分析被指控 “不当遗漏严重杀人和单纯绑架” 的行为最后和平协定中引入的新的宪法条例.

“法官应根据对具有高度示威力度的证据材料的分析来解决请愿书，从而作出决定性的裁决，旨在确定新法律事实的起源或其他，以及与具体法律有关的对过渡时期司法的影响案件来自该决定，” 上诉科说。

最后，他表示，一旦允许对前陆军司令的判决进行复审，并考虑到这一决定可能产生的影响，复审科必须在过渡时期审查中纳入 “刑事档案，其中载有支持下达的命令、证据和证据”。对申请人定罪的结论，包括在最高上诉所在地采取的行动”。

这将是 (r) 将军第三次试图让受到安全部队成员一再批评的和平法庭复审他的判决，这是对同等军衔穿制服的人判处的最高刑罚，也是普通司法部门在判处死刑时所设想的最高限度。

继续阅读：