阿尔玛，这是2022年哥伦比亚女足美洲杯的吉祥物

在 2022年哥伦比亚女足美洲杯小组赛抽签期间，Conm ebol公布了冠军的官方吉祥物。这是Pibe的姐姐阿尔玛，他是 2021年巴西美洲杯的吉祥物，被描述为一个坚强，勇敢，善于交际，有趣和充满激情的角色。

阿尔玛将陪同球迷们进入美洲杯女子杯的体育场，卡利（帕斯夸尔·格雷罗体育场），亚美尼亚（森特纳里奥体育场）和布卡拉曼加（阿方索·洛佩斯体育场），总决赛将在那里进行。此外，作为美洲杯促销活动的一部分，预计他将参观南美的一些体育场。

4月7日星期四，2022年哥伦比亚女足杯小组赛抽签在巴拉圭亚松森市的 Conmebol 总部举行。这场由国家队组成的锦标赛为 2023年在新西兰和澳大利亚举行的女子世界杯提供了三个直接席位。还将有两支球队（最后阶段的第四和第五阶段）有资格参加复活。

初步阶段由 10支队伍组成，分为两组，每组5个小组。在 A组中，哥伦比亚将成为东道国的头号种子，完成小组赛的球队是：智利，厄瓜多尔，巴拉圭和玻利维亚。在 B组中，巴西将成为目前的冠军球队，陪同人员是：秘鲁，委内瑞拉，阿根廷和乌拉圭。

在小组赛阶段，球队将面对一场比赛，首场比赛将在东道主哥伦比亚对巴拉圭之间进行。在八届美洲杯女子锦标赛中，巴西获得了七届冠军（1991、1995、1998、2003、2010、2014 和 2018 年），而阿根廷则获得了一次（2006 年）。东道主获得亚军的最后一场比赛是在智利。

该锦标赛在最后阶段授予的另一个名额将是 2024年巴黎奥运会的女子足球锦标赛，这将是给冠军的；亚军将进入复活赛。虽然从第三名到第五名将在 2023年泛美运动会上占有一席之地，但他们将由智利主办，智利国家队有直接配额。如果该选择最终出现在列出的任何位置，则该配额将分配给积分榜中的下一支球队。

要记住的方面之一是，该活动将在上一届的4年后举行，从2022年起，它将每两年举行一次。此外，现金奖励将增加，冠军的现金奖励将增加150万美元，亚军将增加500,000美元。对于 Conmebol 总裁亚历杭德罗·多明格斯来说，这代表着进步，为大陆女足的新未来定下了基调。

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