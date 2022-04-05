智利人将于 9 月 4 日投票批准或否决新宪法

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

智利政府周二表示，智利人将在9月4日的强制性全民投票中投票批准或否决一项新宪法，以取代独裁者奥古斯托·皮诺切特政权于1980年颁布的宪法。

在两极分化的选举竞赛之后，该国于 12 月选出了左翼总统，自 2019 年反对不平等的社会起义造成数十人死亡，震惊了经济和政治阶层以来，该国正在经历深刻的变化。

这些抗议活动得到了前学生领袖加布里埃尔·博里奇（Gabriel Boric）的支持，他是当选总统，他承诺建立 “福利国家” 的极右翼候选人。

他还承诺撤销智利受宪法保护的新自由主义经济模式，这种模式归因于该国的相对财富，但归咎于其根深蒂固的社会不平等。

2019年的抗议活动导致了2020年的全民公决，智利人以压倒性多数投票决定修改宪法。这导致2021年5月选举了155名制宪会议成员，负责为这个南美国家起草新的创始法。

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González)

去年 7 月，这个民选机构主要是左倾的，开始起草案文。

博里克政府周二表示，智利人将在9月4日对新宪法进行投票。这个日期在智利具有象征意义：这是传统的总统选举日期，直到 1973 年政变推翻了社会主义领袖萨尔瓦多·阿连德并引入了将近二十年的独裁统治。

政府表示，约有1500万合格选民将有两个月的时间来权衡拟议的文本，然后才能在9月份留下自己的印记。

但是，周一的一项私人民意调查显示，智利正在起草的拟议新宪法的拒绝率增加到46％，并且在最近对其将包含的规则存在争议的情况下，首次超过了批准该文本的意图。

Plaza Pública对 Cadem公司的调查显示，与之前的指标相比，迄今为止所讨论问题的不赞成率增加了10个百分点，而 “我赞成” 的比例为40％。

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado)

关于财产权、参议院罢免以及私人退休基金储蓄命运的争议动摇了公众舆论。

“关于大会中讨论的问题，50％的人倾向于有众议院和参议院，72％的人认为社会是多元文化而不是多民族的，73％的人赞成通过混合制度自由选择养老金，75％的人希望缴款继续作为工人的储蓄”，该公司指出。

卡德姆说，对身体的不信任度上升了7个百分点，至55％，为2021年11月以来的最高水平。同时，认为它正在就起草新案文达成必要协议的看法下降了10个百分点，降至42％。

民意调查还显示，总统加布里埃尔·博里奇的支持率下降了5个百分点，至45％，而反对率上升至35％，在两周内累计增长了15个百分点。

（来自法新社和路透社的信息）

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