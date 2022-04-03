他是一位著名的犯罪心理猎手，能够剥夺最伟大的凶手，直到发现一切都是闹剧

重复撒谎直到它变成真实。这是约瑟夫·戈培尔在德国阿道夫·希特勒执政期间以纳粹宣传机器为基础的格言之一。这个想法很简单，不断重复错误的事实使它们对听众来说是可信的，这是这个故事的主角从字面上建立自己生活的策略。

保罗·哈里森（Paul Harrison）被称为英国的 “心灵猎手”，以他的书籍、讲座和访谈而闻名，他在书籍、讲座和访谈中以夸张的方式详细介绍了自己与世界上一些最可怕和最著名的罪犯的互动，例如泰德·邦迪或约克郡开膛手，他们认为他是有能力的出纳员隐藏任何一种情绪并深入他的大脑。

这些对犯罪思想的入侵使哈里森成为著名的连环杀手探查者，出版了 33 本书，并在英国国防部和伦敦皇家法院担任联邦调查局特工、卧底足球流氓或安全顾问的臭名昭著的工作。

在他的简历中的一长串卷轴中，他们作为另一位著名犯罪探查员罗伯特·雷斯勒的门生出现，甚至让英国著名犯罪文学作家玛蒂娜·科尔为他写了他对2018年出版的最新著作《心灵游戏》的认可，简短评论内容如下：“个人资料处于最佳状态.保罗·哈里森是真正犯罪类型的大师。”

En 2019 la farsa de Harris quedó expuesta tras un artículo periodístico que demostró que nunca había hablado con el Destripador de Yorkshire.

但是哈里森只有一个问题，他身上没有什么是真实的，他成功所依据的纸牌屋将被证明是如此脆弱，以至于他的崩溃直接排斥了他。

采访凶手。

他与彼得·萨特克利夫（Peter Sutcliffe）（俗称 “约克郡开膛手”）进行了自称为英国最佳犯罪侦查员的最著名的采访之一。

萨特克利夫是 1960 年代末至 1980 年代初之间一系列针对妇女的恐怖谋杀和暴力袭击的作者。他总共杀害了 13 名妇女，并严重袭击了另外 7 名妇女。

他的作案手法包括一系列截然不同的即兴乐器。他用锤子、刀或金属锯进行攻击。螺丝刀是他最喜欢的致命武器，疯狂地将它们用作匕首，以至于其中一名尸检调查人员在受害者身上发现了多达 52 处刺伤。

他的绰号 “开膛手” 是通过在外面用刀或锋利的螺丝刀切断受害者的腹部，然后将器官散落在尸体上来修复它而赢得的。

Peter Sutcliffe el "Destripador de Yorkshire" fue capturado en 1991 y murió en prisión en 2021 cumpliendo sentencia de cadena perpetua por haber asesinado a 13 mujeres y herido de gravedad a otras ocho.

萨特克利夫于 2020 年 11 月 13 日在监狱中去世，但一年前，他带走了他的最新受害者：保罗·哈里森的骗子。

在担任讲师和真实犯罪书籍作者的职业生涯中，哈里森几乎使用了萨特克利夫这个名字作为名片。

“你为什么这么冷酷无情？”，哈里森说，开膛手在接受采访时曾问过他。“你对我似乎完全漠不关心。你吓到我了，” 他说。

一位以暴力狂热袭击数十人而闻名的人发表了相当鲁莽的声明，如此鲁莽，以至于引起了记者罗宾·佩里的注意，他于 2019 年初参加了哈里森在英格兰纽卡斯尔泰恩剧院的一次演讲，在那里他重复了自己的故事：萨特克利夫一直很害怕或认识他。

令人难以置信的是，还有其他同样令人惊讶的说法：例如泰德·邦迪（Ted Bundy）可能是美国最臭名昭著的连环杀手的定罪，哈里森有能力 “进入他的脑海”；或者他所谓的与雷吉·克雷（Reggie Kray）的谈话，后者年龄稍大，更稳定克雷双胞胎，1950年至1967年间伦敦黑手党的领导人，他告诉他，他是 “他最喜欢的犯罪作家，也是独一无二的人：他真正尊敬的警察”；佩里开始调查。

Aunque el número total de víctimas de Ted Bundy es desconocido, las autoridades le confirmaron 36 asesinatos por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Según Paul Harrison antes de que muriera se entrevistó varias veces con el asesino en serie, algo que resultó ser falso.

这位记者联系了关押在 HMP Frankland 高安全监狱的萨特克利夫，惊讶地发现 “约克郡开膛手” 认识哈里森，但是因为关于他们一起采访的谎言甚至被禁闭了。

“保罗·哈里森绝对是个骗子。一个骗子。他从来没有和我通信，也从来没有去过我。萨奇鲁夫在给记者罗宾·佩里的手写便条中写道，他于 2019 年 7 月在《太阳报》上发表了一篇文章，揭露了哈里森的魅力。

在这些最初的声明之后，其他与凶手关系密切的人以哈里森伪造名声为代价出来否认所谓的 “心灵猎人”。

La carta que envió Peter Sutcliffe el "Destripador de Yorkshite" a Robin Perrie exponiendo la mentira de Paul Harrison y afirmando que nunca se había entrevistado con él.

其中之一是雷吉·克雷的前追随者弗雷迪·福尔曼，到 2019 年，他已经 87 岁了。他告诉《太阳报》记者，哈里森从未采访过他在黑手党的前任老板，他于 2000 年 10 月去世，享年 66 岁。

“正如他所说，保罗·哈里森在最后的日子里肯定不在场。雷吉永远不会招待警察，” 福尔曼尖锐地说。

这次展览的后果不久就到了，著名的探查器的纸牌屋以惊人的速度倒塌了。

他的最新著作《心灵猎人》于 2018 年出版，其中包括他据称对泰德·邦迪的采访的一部分，并描述了他是如何遇见查尔斯·曼森和杰弗里·达默的，他们造成 17 人死亡，被称为 “密尔沃基食人族”；该书被 Urbane Publications 退出销售，该公司发布了声明为扩大骗子的工作而道歉。

Ronnie y Reggie Kray, conocidos como los "Gemelos Kray" dirigieron la mafia londinense entre los años 50 y 60.

“就像所有与保罗·哈里森（Paul Harrison）合作的人，他的演讲的参与者和他的书的读者一样，我们对这些启示非常担忧，目前正在寻求澄清，然后再决定采取什么行动。但是，我们将立即退出Mind Games的销售，并努力删除所有相关零售渠道的所有库存和详细信息，” 该出版商当时表示。

难怪，这本书讲述了作者的传记细节，事实证明这也是错误的，例如他据称担任联邦调查局探查员的20年经验。

根据哈里森的说法，美国联邦调查局在23岁时邀请他加入位于弗吉尼亚州Quantico的联邦调查局精英机构行为科学部门，他在80年代和90年代可以从那里接触邦迪，达默，曼森和其他一些危险的罪犯。

根据提交人自己的陈述，在他的职业生涯中，他采访并描述了70多名连环杀手。

但是，佩里透露了他的一位妻子的证词，他声称哈里森在喜欢阴谋和超自然现象之后，于 1999 年首次前往美国参加尼斯湖怪兽的展览。

副记者弗朗西斯科·加西亚（Francisco Garcia）在最近发表的有关假冒分析器的文章中证实了

加西亚声称已于2021年12月与退休的联邦调查局特工马克·萨法里克（Mark Safarik）交换了电子邮件，向他询问了哈里森据称在行为科学部门的任职年限。萨法里克在该部门度过了最后12年的职业生涯，他说他从未听说过哈里森，直到2019年记者开始询问有关哈里森的问题。

Paul Harrison no solo mintió sobre los criminales que entrevistó, sino sobre detalles de su propia vida, como su paso por la unidad élite del FBI sirviendo de perfilador criminal.

萨法里克和联邦调查局的任何人都不认识保罗·哈里森，更不用说他是联邦调查局行为科学部门的成员，该部门成立于 1974 年，旨在调查强奸和连环杀人案。从那里出现了著名的特工，例如约翰·道格拉斯和罗伯特·雷斯勒（后者是哈里森的导师），他们是犯罪心理学和犯罪貌相方面的首批参考人物之一。

他们采访了数十名连环杀手，试图更好地了解肇事者的暴力思想，并描绘凶手的心理特征，这在当时是一种新颖的方法。

剖析背后的想法是，通过分析谋杀的细节，可以推断出有关肇事者的关键事实，例如年龄、社会阶层、工作经历或种族。

尽管该前提具有吸引力，尤其是在现实中激发受该行业启发的各种系列和电影（例如《十二生肖》、《无辜者的沉默》或《小秘密》），尽管它经常被使用，但它对解决犯罪的真正影响尚不清楚。

“在1990年代中期，英国内政部分析了一百八十四起犯罪，以了解这些概况导致罪犯被捕的次数。该配置文件在其中五个案例中起作用。这只有 2.7％，” 加拿大记者兼社会学家马尔科姆·格拉德威尔在 2007 年的一篇文章中写道。

无论如何，哈里森不仅是一名探查员，还是一名 “他” 探查员，他所谓的丰富经验使他成为犯罪学会议的常客，每晚收取高达19,000美元的费用。

正如2019年的展览所证明的那样，为什么他以自己的方式撒谎，以及他如何设法走了这么长时间而没有被发现，尽管他的谎言很容易证实，这些问题只能由哈里森本人回答，自从反射器证明了他的欺骗行为以来，哈里森本人已经从地图上消失了。

关于他的最后一件事是在他的Facebook个人资料上删除了一条消息，此后他为一场失控的闹剧道歉。

Desde que quedó expuesto no se sabe nada de Paul Harrison.

“这个怪物不再是我的，也不是我想要的样子。我认为它是向世界各地的受害者表达意见的工具，但是由于我软弱无力，在决策中完全毫无用处，发起人向我介绍了耸人听闻的事件，这些事件经常发出误导性的宣传。我必须完成的事情。我决定暂时结束它。社交媒体上不再有节目或互动...看来我让所有人失望了，对此我很抱歉，” 他写道。

不久，他删除了所有公开个人资料，没人知道他的下落。

后代留下了他的一些书，但这些书并未停售，例如 2013年的《与魔鬼共舞：圣经约翰谋杀案》，他在其中提出了警察可能是与著名犯罪学家大卫共同撰写的《黄道十二宫：或2008年的《狩猎邪恶》的真正杀手的想法迄今为止的威尔逊已售出19,000册，是其最成功的出版物。

具有讽刺意味的是，这些多年来一直被视为 “真实犯罪” 类型的参考书籍，如今应该被视为小说故事。

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