选举闹剧之后，司法闹剧：丹尼尔·奥尔特加如何谴责试图与他对抗的7位候选人

丹尼尔·奥尔特加政权对所有可能的反对派总统候选人发动的激烈追捕于本月结束，对所有这些候选人判处八至十三年徒刑。

奥尔特加通过反对派认为是 “闹剧” 的选举进程，连续第四个任期担任尼加拉瓜政府的掌舵人，甚至阻止了6月2日至7月24日期间人气最高的七名潜在候选人。

通过这种方式，奥尔特加在11月7日只与来自与其政权有关的政党的不知名候选人竞争。

独立组织 Urnas Abier tas 表示：“对打算对抗奥尔特加和穆里略的七个竞争对手的认罪是对任何渴望通过投票争夺权力的反对派领导人或势力的迫害和政治司法化的完成。”流亡者和秘密分子一直关注着尼加拉瓜的选举进程.

该机构强调了多次违反司法程序的行为，该政权将这些候选人从游戏中删除，根据各种独立调查，这些候选人本来可以在公平和自由的比赛中赢得丹尼尔·奥尔特加（Daniel Ortega）的胜利。

undefined

CID-Gallup于2021年9月进行的一项调查显示，65％的尼加拉瓜人会投票支持七名入狱候选人中的任何一个，只有19％的人会投票支持丹尼尔·奥尔特加。

潜在的反对派候选人在警方针对政治领导人、记者、商人和分析师的激烈突袭中被捕，目前至少有 177 人因政治原因被监禁。

在该政权对政治犯的司法程序实施的侵权行为中，公开投票箱指出了任意逮捕、在没有法院命令和不出具占用财产记录的情况下进行搜查、无理延长防范性拘留超过90天违反无罪推定, 不遵守和拒绝为个人出庭提供补救办法, 以及由公正的法官审判的权利等.

此外，政治犯的家属还谴责政权对他们采取特别恶毒的行动，将他们与世隔绝，食物配给稀少，每两个月探视一次，而且没有权利会见律师。

Urns Abiertas Abiertas 描述了丹尼尔·奥尔特加为了避免与他们竞争而逮捕和谴责的人：

记者@@ 克里斯蒂安娜·查莫罗（Cristiana Chamorro）是第一位被捕的候选人，也是最后一位被定罪的候选人。作为反对派的可能候选人，她的人气评分最高。2022年3月11日，她被判犯有洗钱、财产和资产、挪用和扣留、滥用管理和意识形态虚假等罪行。3月21日，她被判处八年徒刑和相当于据称洗钱金额三倍的罚款读。她在软禁下被单独监禁。

Cristiana Chamorro fue apresada poco después de manifestar su inteción de ser candidata de la oposición nicaragüense. Recientemente fue condenada a ocho años de cárcel. EFE/ Jorge Torres/Archivo

2月23日，学者和外交官@@ 阿图罗·克鲁兹（Arturo Cruz）被判犯有 “阴谋破坏国家完整损害尼加拉瓜国家和社会的利益” 罪，并被判处9年徒刑。2月19日，他因健康问题被送进家庭监狱。克鲁兹在2007年至2009年期间担任丹尼尔·奥尔特加政权的大使，他打算成为反对党公民争取自由（CxL）的候选人。

反对派蓝白联盟（UN@@ AB）的学者和领导人费利克斯·马拉迪亚加。2月23日，他被判犯有 “阴谋破坏国家完整，损害尼加拉瓜国家和社会的利益”。他被判处13年徒刑，并在2022年3月3日宣读的判决中被取消担任公职的资格。公开投票箱强调，对他的审判持续了七天，在被称为 El Chipote 的监狱中，在没有媒体或公众接触的情况下进行的。“检察官办公室出示了27名国家警察警官作为证人，对他们不利的证据是他们参加了WhatsApp小组以及他们向媒体提供的采访。该机构说，在审判当天，他被禁止与律师进行任何沟通。”

马拉迪亚加有四位律师。一人被捕，另外两人在受到威胁后流亡，第四个也是最后一个在宣读判决的同一天与他见面。

经济学家、反对派公民联盟领导人@@ 胡安·塞巴斯蒂安·查莫罗。他在2022年2月23日生日的同一天被定罪，罪名是 “阴谋破坏国家完整，损害尼加拉瓜国家和社会的安全”，并被判处13年徒刑。公开投票箱说：“他的妻子维多利亚·卡德纳斯不允许写信、打电话或照片，维多利亚·卡德纳斯因在国际舞台上要求查莫罗获得自由而被指控为 “祖国叛徒”。”

记者@@ 米格尔·莫拉于2021年6月20日在家中被捕。2022年2月4日，他被判犯有 “阴谋破坏国家完整损害尼加拉瓜国家和社会的利益” 罪，并被判处13年徒刑。“检察官办公室针对莫拉提出的证据是记者在社交网络Twitter上发布的帖子。此外，根据亲戚的说法，来自一个视听档案，其中包含该记者在2018年接受的一次采访的摘录，该档案被操纵。该机构描述说，检察官办公室的代表出示了证据（护照、手机和计算机），但无法解释他们与涉嫌的阴谋罪的关系。”

农民和农民运动领导人@@ 梅达多·迈雷纳（Medardo Mairena）于2月9日被判犯有 “阴谋破坏国家完整” 罪，并在十天后被判处13年徒刑。公开投票箱说：“检方出示了一张与美国大使凯文·沙利文（Kevin Sullivan）一起出示的迈雷娜的照片作为证据，该照片呼吁国际制裁的视频以及呼吁尊重人权的社交媒体帖子的截图。”2018年7月13日，他因 “恐怖主义” 和 “破坏宪法秩序” 被捕，然后被判处216年徒刑。根据国民议会通过的《大赦法》，他于2019年6月11日获释。

律师兼保守派政治家@@ 诺埃尔·维达雷于 2022 年 2 月 25 日被判犯有 “阴谋破坏国家完整” 罪，并被判处 9 年徒刑。

继续阅读：