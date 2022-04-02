据称 CJNG 杀手与武装部队之间的冲突在米却肯州的吉基尔潘造成九人死亡

本周六，在该国暴力最严重的州之一米却肯州的吉基尔潘，涉嫌杀手与陆军，国民警卫队和州警察之间的冲突中，至少有九人死亡。

根据消息，碰撞发生在清晨，在通往 Sahuayo市的道路附近进行陆地巡逻时。在那里，国民警卫队成员发现有一辆载有武装人员的面包车，开始追捕。报告显示，平民失去了对该部队的控制并受伤，造成四人死亡。

后来，在吉基尔潘市的 Avenida Circunvalación，涉嫌有组织犯罪的成员乘坐带有哈利斯科州车牌的灰色道奇态度车辆旅行，开始向武装部队成员开枪，导致对抗。

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

军官击退了袭击，四名罪犯被打死。在同一事件中，市警察的一名成员丧生。

长枪、战术服和弹道背心在犯罪现场得到了保护。米却肯州公共安全部在其社交网络上发布：“在萨瓦约和吉基尔潘，米却肯州警察、国民警卫队、地方警察和墨西哥陆军的成员消灭了八个犯罪目标。此外，还保护了武器和车辆。一名市政特工在执行任务时丧生。”

自卫组织指挥官乌利塞斯·拉拉（Ulises Lara）通过他的社交网络报道了在米却肯州发生的事件，他报告说，武装人员于本周六凌晨01点05分进入吉基尔潘市，据拉拉说，他们是来自塞拉利昂鸟的人与哈利斯科州新卡特尔一代（CJN G）有关，后者最近被确定应对在圣何塞德格拉西亚谋杀至少17人负责。

当局报告说，该事件的主要原因是 CJNG 的内部纠纷。

Uno de los vehículos donde viajaban los pistoleros que se enfrentaron a las fuerzas armadas de Michoacán (Foto: Twitter)

米却肯州（墨西哥中西部）是该国的热点之一。在铅的压力下，国家日复一日地屈服。CJNG 和 Michoacán 犯罪集团发动的暴力持续不断。3 月 27 日，位于米却肯州齐纳佩夸罗的 El Paraíso 牧场的帕伦克中的 20 人被洛斯科雷亚卡特尔成员杀害。

根据官方消息，该犯罪集团与CJNG及其广场负责人威廉·埃德温·里维拉·帕迪拉（William Edwin Rivera Padilla）发生争执，别名威尔或巴巴斯。记者赫克托·德·莫莱昂声称，这个话题是米却肯家族的一部分。作为这个卡特尔的领导人，巴尔巴斯背叛了他们。

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