玛雅火车：以牺牲环境为代价的进步

玛雅火车是总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）政府的大型项目之一，其目的是发展该国东南部的经济和旅游业，尽管民间组织已经表示反对建设。它投资了2000亿比索, 包括1554公里的路程, 将穿越塔巴斯科州, 恰帕斯州,坎佩切, 尤卡坦和金塔纳罗奥州.

根据该项目网站上对该项目的描述，其主要轴心之一是经济，因为根据官方数据，有730万人生活在贫困中，其中约30％的人处于极端贫困之中。这个国家。

他解释说：“该地区的发展没有像该国北部和中部各州那样到达该地区，” 因此，玛雅火车的目标之一是激活南部地区的经济，鼓励尤卡坦半岛和其他火车所在实体的旅游业通过。

该项目包括7个建筑部分，由18个车站和12个站点组成。还将有两种路线：单人和双人，将提供三种运输服务，一种面向当地居民，一种面向游客，另一种用于运输货物。这将在列车建设周边地区创造就业机会，即所谓的 “乘数效应”。

自 2018 年 12 月以来，玛雅火车开发计划已经公布（照片：Twitter/trenmayamX）

不过，民间组织和土著社区成员对该项目表示反对，这不仅是因为它对环境造成影响，而且还因为该项目对该地区土著社区的权利产生影响，以及对历史和文化遗产的危险。

根据美国国家人类学与历史研究所（INAH）的数据，在距离铁路线10公里范围内，有2,288个考古遗址将直接受到影响，同时旅游业的集中和由此产生的生态足迹。

墨西哥环境法中心（CEMDA）表示，玛雅火车可能导致2500公顷干湿森林的森林被砍伐。主要的环境影响包括以下方面：

-Calakmul地区缺水，由于游客人数增加，考古区受到压力（在目前存在的40,000名游客中，这一数字估计将上升到300万）。根据Serendipia组织的数据，每年有300万游客产生约150万吨固体废物和160万立方米的污水。

-在Calkmul中收集垃圾的风险，因为没有特殊的服务。

-火车噪音的产生可能会影响蝙蝠的方向。应该注意的是，“火山德洛斯蝙蝠” 位于巴拉姆库国家保护区内。根据通信路线对保护区野生动物的影响的研究，里面已经发现了七种食虫性翼手目，估计有近300万只蝙蝠栖息在其中。

位于坎佩切州的 Balam Kin 和 Balam Kú 的国家保护区以及恰帕斯的帕伦克国家公园和乌苏马辛塔峡谷保护区将受到玛雅火车建设的影响（信息图：Infobae México）

同样，玛雅火车的建设预计将导致至少23个自然保护区的森林砍伐、退化和碎片化，例如百胜巴拉姆、Nichupte Mangroves、Uaymil以及西安卡安和卡拉库姆尔保护区（被视为世界遗产的地区）。根据100多个民间协会签署的一封信，这还将影响7个优先陆地区域和11个优先水文区域。

根据美国国家科学技术委员会（Conacyt）于2019年12月发布的一项研究，其他可能受到其建设影响的自然保护区包括坎佩切州的Balam Kin和Balam Kú国家保护区，以及帕伦克国家公园和峡谷恰帕斯州乌苏马辛塔的保护区。

另一方面，CEMDA指出，该项目还将涉及动植物的灭绝，主要影响美洲虎，吼猴，蜘蛛猴，豹猫，tap，美洲狮，鳄鱼以及蛇种，蝙蝠，鬣蜥以及各种各样的常驻和候鸟。此外，拉蒙树，雪松，ciricote和某些种类的棕榈树也将受到影响。总共有6,637棵树木和178种不同种类的植物将受到影响，必须将其清除。

在这方面，Cemda于2021年提交了三份宪法权利保护令：一项涉及环境问题，原因是当局未能尊重租户的环境权利；另一项针对违反土著同意程序的行为；另一项是因为缺乏环境协商。

就海洋期货协会而言，该组织发表了一封致墨西哥总统的信，他在信中决定不建造玛雅火车，因为尚未计划对第5节的环境影响进行研究，该研究分为以下几点：

第 5 区北，负责 La Sedena。它从坎昆到普拉亚德尔卡曼。它占地49.8公里，将有三个车站：坎昆机场，莫雷洛斯港和普拉亚德尔卡曼。

第 5 节 Sur，由墨西哥集团和西班牙公司 Acciona 经营。它从普拉亚德尔卡门一直延伸到图卢姆，全长60.3公里。它将有两个车站（图卢姆和图卢姆机场）和三个停靠站（Xcaret、Puerto Aventuras 和 Akumal）。

由法国海洋学家让·米歇尔·库斯托（Jean Michel Cousteau）创建的组织邀请AMLO参观其大型项目的这一部分，因为它使地下河处于危险之中，并保证其立场应对该地区发现的森林，动物和淹没洞穴的防御。

结果，各种活动家都大声疾呼反对建造它。上周一，3月28日，一群绿色和平组织活动家象征性地停止了该项目第5部分的建设，将自己束缚在机器作为一种抗议形式。

Fonatur 展示了玛雅火车的最终完成，玛雅火车是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）政府的大型项目之一（照片：Twitter/ @TrenMayaMX）

这是基于这样的论点，即违反了《生态平衡和环境保护普通法》（Lgeepa），因为这项工作是在没有表现出环境影响的情况下进行的。该组织的竞选总监阿莱达·拉拉（Aleida L ara）告诉埃菲（Efe），由于半岛上的喀斯特土壤和毛孔，在该空间建造火车是不可行的。

事实是，第5节也受到了一群名人的批评，他们在社交网络上宣传了 “Sélvame del Tren” 运动，通过该运动，他们表示玛雅火车的建造将影响地下河和其他自然区域，因此他们要求取消。

该小组由 Eugenio Derbez、Natalia Lafourcade、凯特·德尔卡斯蒂略、鲁本·阿尔巴兰、奥马尔·查帕罗、安娜·克劳迪娅·塔兰孔和芭芭拉·莫里组成，他们被安德烈斯·曼努埃尔总统描述为 “伪环保主义者”。

在土地使用方面，2022年1月17日，土地、土地和城市发展部（Sedatu）正式征用了198处私有财产，占地200万41万107平方米。该区域涵盖金塔纳罗奥州的三个直辖市：Solidaridad，贝尼托·华雷斯和莫雷洛斯港，它们位于第5节的区域。

应该记得，几天前的1月11日，罗赫略·希门尼斯·庞斯（RogelioJiménezPons）离开了国家旅游促进基金会（Fonatur）总局，福利秘书处负责人哈维尔·梅（Javier May）接替了他。

随后，2月19日，金塔纳罗奥州征用了231块土地，用于建设同一部分，占地535公顷，分别位于Solidaridad（112），图卢姆（77），莫雷洛斯港（40）和贝尼托·华雷斯（2）。

其他反对这个大型项目的组织包括 MOCE Yax Cuxtal、捷豹野生动物中心和莫雷洛斯港的 Voices Unidas。

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