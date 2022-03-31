玛雅火车：以牺牲环境为代价的进步

玛雅火车是总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）政府的大型项目之一，其目的是发展该国东南部的经济和旅游业，尽管民间组织已经表示反对建设。它投资了2000亿比索, 包括1554公里的路程, 将穿越塔巴斯科州, 恰帕斯州,坎佩切, 尤卡坦和金塔纳罗奥州.
根据该项目网站上对该项目的描述，其主要轴心之一是经济，因为根据官方数据，有730万人生活在贫困中，其中约30％的人处于极端贫困之中。这个国家。
他解释说：“该地区的发展没有像该国北部和中部各州那样到达该地区，” 因此，玛雅火车的目标之一是激活南部地区的经济，鼓励尤卡坦半岛和其他火车所在实体的旅游业通过。
该项目包括7个建筑部分，由18个车站和12个站点组成。还将有两种路线：单人和双人，将提供三种运输服务，一种面向当地居民，一种面向游客，另一种用于运输货物。这将在列车建设周边地区创造就业机会，即所谓的 “乘数效应”。
不过，民间组织和土著社区成员对该项目表示反对，这不仅是因为它对环境造成影响，而且还因为该项目对该地区土著社区的权利产生影响，以及对历史和文化遗产的危险。
根据美国国家人类学与历史研究所（INAH）的数据，在距离铁路线10公里范围内，有2,288个考古遗址将直接受到影响，同时旅游业的集中和由此产生的生态足迹。
墨西哥环境法中心（CEMDA）表示，玛雅火车可能导致2500公顷干湿森林的森林被砍伐。主要的环境影响包括以下方面：
-Calakmul地区缺水，由于游客人数增加，考古区受到压力（在目前存在的40,000名游客中，这一数字估计将上升到300万）。根据Serendipia组织的数据，每年有300万游客产生约150万吨固体废物和160万立方米的污水。
-在Calkmul中收集垃圾的风险，因为没有特殊的服务。
-火车噪音的产生可能会影响蝙蝠的方向。应该注意的是，“火山德洛斯蝙蝠” 位于巴拉姆库国家保护区内。根据通信路线对保护区野生动物的影响的研究，里面已经发现了七种食虫性翼手目，估计有近300万只蝙蝠栖息在其中。
同样，玛雅火车的建设预计将导致至少23个自然保护区的森林砍伐、退化和碎片化，例如百胜巴拉姆、Nichupte Mangroves、Uaymil以及西安卡安和卡拉库姆尔保护区（被视为世界遗产的地区）。根据100多个民间协会签署的一封信，这还将影响7个优先陆地区域和11个优先水文区域。
根据美国国家科学技术委员会（Conacyt）于2019年12月发布的一项研究，其他可能受到其建设影响的自然保护区包括坎佩切州的Balam Kin和Balam Kú国家保护区，以及帕伦克国家公园和峡谷恰帕斯州乌苏马辛塔的保护区。
另一方面，CEMDA指出，该项目还将涉及动植物的灭绝，主要影响美洲虎，吼猴，蜘蛛猴，豹猫，tap，美洲狮，鳄鱼以及蛇种，蝙蝠，鬣蜥以及各种各样的常驻和候鸟。此外，拉蒙树，雪松，ciricote和某些种类的棕榈树也将受到影响。总共有6,637棵树木和178种不同种类的植物将受到影响，必须将其清除。
在这方面，Cemda于2021年提交了三份宪法权利保护令：一项涉及环境问题，原因是当局未能尊重租户的环境权利；另一项针对违反土著同意程序的行为；另一项是因为缺乏环境协商。
就海洋期货协会而言，该组织发表了一封致墨西哥总统的信，他在信中决定不建造玛雅火车，因为尚未计划对第5节的环境影响进行研究，该研究分为以下几点：
第 5 区北，负责 La Sedena。它从坎昆到普拉亚德尔卡曼。它占地49.8公里，将有三个车站：坎昆机场，莫雷洛斯港和普拉亚德尔卡曼。
第 5 节 Sur，由墨西哥集团和西班牙公司 Acciona 经营。它从普拉亚德尔卡门一直延伸到图卢姆，全长60.3公里。它将有两个车站（图卢姆和图卢姆机场）和三个停靠站（Xcaret、Puerto Aventuras 和 Akumal）。
由法国海洋学家让·米歇尔·库斯托（Jean Michel Cousteau）创建的组织邀请AMLO参观其大型项目的这一部分，因为它使地下河处于危险之中，并保证其立场应对该地区发现的森林，动物和淹没洞穴的防御。
结果，各种活动家都大声疾呼反对建造它。上周一，3月28日，一群绿色和平组织活动家象征性地停止了该项目第5部分的建设，将自己束缚在机器作为一种抗议形式。
这是基于这样的论点，即违反了《生态平衡和环境保护普通法》（Lgeepa），因为这项工作是在没有表现出环境影响的情况下进行的。该组织的竞选总监阿莱达·拉拉（Aleida L ara）告诉埃菲（Efe），由于半岛上的喀斯特土壤和毛孔，在该空间建造火车是不可行的。
事实是，第5节也受到了一群名人的批评，他们在社交网络上宣传了 “Sélvame del Tren” 运动，通过该运动，他们表示玛雅火车的建造将影响地下河和其他自然区域，因此他们要求取消。
该小组由 Eugenio Derbez、Natalia Lafourcade、凯特·德尔卡斯蒂略、鲁本·阿尔巴兰、奥马尔·查帕罗、安娜·克劳迪娅·塔兰孔和芭芭拉·莫里组成，他们被安德烈斯·曼努埃尔总统描述为 “伪环保主义者”。
在土地使用方面，2022年1月17日，土地、土地和城市发展部（Sedatu）正式征用了198处私有财产，占地200万41万107平方米。该区域涵盖金塔纳罗奥州的三个直辖市：Solidaridad，贝尼托·华雷斯和莫雷洛斯港，它们位于第5节的区域。
应该记得，几天前的1月11日，罗赫略·希门尼斯·庞斯（RogelioJiménezPons）离开了国家旅游促进基金会（Fonatur）总局，福利秘书处负责人哈维尔·梅（Javier May）接替了他。
随后，2月19日，金塔纳罗奥州征用了231块土地，用于建设同一部分，占地535公顷，分别位于Solidaridad（112），图卢姆（77），莫雷洛斯港（40）和贝尼托·华雷斯（2）。
其他反对这个大型项目的组织包括 MOCE Yax Cuxtal、捷豹野生动物中心和莫雷洛斯港的 Voices Unidas。
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