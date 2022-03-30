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星期三 30 三月 2022
奇諾

“Victus”，这是一部关于武装冲突的戏剧，将在波哥大举行的第17届伊比利亚美洲戏剧节开幕

4月1日星期五，哥伦比亚首都将为一项计划敞开大门，在该计划中，桌子将成为不同阶段的主要主角

Newsroom Infobae

30 三月 2022
Bogotá, 21 de septiembre. La obra de teatro "Tejiendo la paz", se presentó el miércoles 21 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Con la participación del grupo Victus, la Orquesta sinfónica Nacional de Colombia y más de 20 actoes reconocidos. (Colprensa - Sofía Toscano)
Bogotá, 21 de septiembre. La obra de teatro "Tejiendo la paz", se presentó el miércoles 21 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Con la participación del grupo Victus, la Orquesta sinfónica Nacional de Colombia y más de 20 actoes reconocidos. (Colprensa - Sofía Toscano)

倒计时达到零和第17届波哥大伊比利亚美洲戏剧节-FITB-开始之前，剩下的时间越来越少。数十个舞台的帷幕将向公众开放，供公众从构成该文化节节目的众多作品中进行选择，该国首都被称为 “世界剧院”。

现在，关于开幕式，出现的一个问题是哪个作品将开启电影节？好吧，这是一部将并行发行的作品，并将持续到4月3日。

“Victus” 将负责在科隆剧院开幕音乐节。这将是前所未有的，因为在同样的情况下，前哥伦比亚革命武装力量战斗人员、前准军事人员和国内武装冲突受害者将聚集在一起，思考尽管50多年的暴力留下了创伤，但战争和宽恕仍然存在，但仍然存在在该国许多地方都有经验，但与其他行为者一起经历。

这部作品是由亚历杭德拉·博雷罗（Alejandra Borrero）的思想和笔制作的，已经在卡利（Cali）和麦德林（Medellín）等城市展出，并获得了公众的广泛认可，这不仅是因为她的名字出现在学分中，而且还因为作品的主题，重点是通过受害者自己的声音。

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在这方面，科隆剧院院长克劳迪娅·德尔·瓦莱（Claudia Del Valle）解释说，该剧是在政府与已灭绝的游击队签署《和平协议》的框架内于2016年发行的，“其中的主角是从冲突的不同武装团体中重新安置的人在哥伦比亚。这是一项非常有价值的作品，在经历了数十年的暴力之后，公众将能够反思和解的含义。”

还应该指出的是，导致制定 “Victus”（其意思是 “胜利受害者”）的项目是由 Casa E Social 领导的，该项目设法将准军事团体的前成员、退役军人和警察、哥伦比亚革命武装力量和民族解放军的前战斗人员以及冲突。

此外，在初期阶段，它得到了国家历史记忆中心、国际移民组织和美国开发署的支持。结果是对 16 个人进行了深刻的分析，但也进行了反思。他们都是战争的受害者，谈论他们在暴力中的经历，这一祸害给他们带来的后果，以及尽管经历了所有这些斗争，他们如何设法通过恢复记忆将冲突的激烈程度降低为宽恕行为。

最后，亚历杭德拉·博雷罗（Alejandra Borrero）表示，这项工作不容错过，因为它的意义以及它将打开2022年版FITB的事实。

“这清楚地表明，和解是可以实现的，爱可以改变一切。如果我们在那里放点东西，那就是爱。他们必须看到他们，他们学会了拥抱，去爱。导演兼作家说，你必须看到他们进入 “Victus”，然后在公众不知情的情况下给观众一个拥抱。”

关于时间表，“Victus” 将于4月1日（星期五）和2日（星期六）晚上 7:30 展出；而在周日下午 5:00 开幕。售票处的价值从22,000比索到72,000比索不等，可以在TuboLeta网站上购买。

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