暂停议会八个月后，突尼斯总统解散了议会

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

突尼斯总统凯斯·赛义德（Kais Said）周三宣布解散议会，此前他在2021年7月 “暂时” 暂停议会以废除全权。

赛义德是在他主持的国家安全委员会会议上宣布这一消息的，此前几小时，众议员们组织了一次虚拟的议会会议，尽管会议被暂停，但他们投票决定废除总统自那时以来决定的特殊措施。

在这起案件中，217名议员中有116人参加，司法部长 Leïla Jaffel将其描述为危害国家安全的 “阴谋”，因此下令对涉案人员展开调查。

通过的法令包括罢免总理希赫姆·梅奇奇和任命其继任者内贾拉·布登；暂停2014年几乎所有宪法，解散最高司法委员会（CSM）并由 “临时” 机构取而代之。

抗议总统凯斯·赛义德（路透社/Zoubeir Souissi）

这位领导人在得知议会的倡议后，本周六警告说：“那些试图攻击国家或进行内战的人必须面对将他们偏离目标的机构和权力，” 该领导人本周六警告说，议会计划在4月2日举行第二届会议，以审查政治，经济和社会形势.

赛义德在总统发布的视频中说：“在这个历史性时刻，我今天宣布解散人民代表大会，以维护国家及其机构，保护突尼斯人民。”

就其本身而言，强大的工会中央 UGTT-支持总统的特殊措施-也拒绝了这次会议，并指责议员 “导致国家陷入冲突和政治分裂”。

突尼斯工人工会（UGTT）秘书长 Noureddine Taboubi（路透社/Zoubeir Souissi）

在本周六发布的联合声明中，来自不同议会团体的共27名代表敦促半周期成员承担起责任，促进不同国家行为者之间的全国对话，这将导致该国早日实现立法和总统。选举。

经过数月的政治封锁，2019年底当选的赛义德在罢免总理并暂停由伊斯兰启发的政党Ennahdha主导的议会之后，于7月25日掌握了全权。

总统拥有全权，可以通过法令立法、主持部长会议和修改法律。

代表们，包括Ennahdha和独立人士的代表，在会议期间呼吁尽早组织立法和总统选举，以克服政治和社会经济危机。

根据赛义德在今年年底宣布的路线图，该国将不得不在7月25日举行宪法公投，这是该国历史上的首次公投，预计将于12月17日举行立法公投。

（来自法新社和埃菲的信息）

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