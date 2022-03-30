墨西哥的酷玩乐队：克里斯·马丁答应在即将举行的音乐会上演奏胡安·加布里埃尔的歌曲

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

自从酷玩乐队宣布他们将在球体音乐世界巡回演唱会期间访问墨西哥以来，粉丝们的兴奋并没有停止。此外，最近宣布，除了最初的三个事件外，还增加了两个。

英国乐队的第一场音乐会于去年3月25日在蒙特雷举行；第二场音乐会于 3月29日在瓜达拉哈拉举行，哈利斯科。因此，还有4月3日在墨西哥城举行的活动，新的日期将于 3月30 日在瓜达拉哈拉的阿克伦体育场举行，3月6日在该国首都的索尔论坛上再举行一次。

面对这种震惊，到目前为止墨西哥巡演已经过半的酷玩乐队上周二在瓜达拉哈拉阿克伦体育场举行的首场音乐会上感到惊讶，不仅因为演奏了他的热门歌曲，而且还邀请了全国音乐界最重要的演员之一登台：费尔，屡获殊荣的著名乐队 Maná 的歌手。

卡拉·莫里森已经在该国开启了乐队的音乐会 （照片：费尔南多·卡兰萨·加西亚 /CUARTOSCURO.COM）

除了陪伴他们唱歌外，他还手里拿着吉他，他的热门歌曲 Rayando el sol，伴随着聚集在著名的《神圣羊群》中的所有歌迷。

克里斯·马丁（Chris Martin）要求他们一起唱歌让墨西哥人高兴，好像这首歌还不够，而在一个复杂的西班牙人的陪伴下，他能够唱出著名的格言，向哈利斯科州人民的呼喊和掌声。这位英国歌手说：“让我们唱歌给你听。”

“墨西哥万岁，你这个混蛋，” 费尔带着奇异的情绪大喊，脸上露出灿烂的笑容。

乐队以各种方式让歌迷感到惊讶（照片：费尔南多·卡兰萨·加西亚/CUARTOSCURO.COM）

但这并不是酷玩乐队唯一的惊喜，因为卡拉·莫里森（Carla Morrison）一直负责开设乐队的演讲将在墨西哥演出，似乎还不够，乐队的歌手克里斯·马丁（Chris Martin）最近评论说，他可以用西班牙语演唱旋律。

正是在巡回演出中的其他音乐会中，乐队在圣多明各活动中演唱了诸如胡安·路易斯·瓜拉的 El Corrido de Monter rey 或 Bachata Rosa 之类的歌曲。这就是为什么这位歌手在接受 Imagen 采访时透露，在墨西哥的下一场音乐会上，与会者有可能聆听 DivodeJuárez的成功之一。

他评论说：“也许在某些日期，不是全部，但是如果我等一下，有几天，” 他评论说，在询问他会选择哪位歌手之后，克里斯提到：“胡安·加布里埃尔”。

酷玩乐队正在巡回演出（照片：路透社/克里斯托弗·派克）

同样，酷玩乐队的成员指出，他很难用另一种语言唱歌，因此他进行了热烈的排练，以免唱歌犯错并以最好的方式去做。

他说：“用西班牙语唱歌我真的很紧张，所以我必须练习每首歌，所以有时候晚上这是不可能的，” 他补充说，他和其他成员都会尽可能努力唱胡安·加的一首歌。

应该记住，酷玩乐队在整个美洲大陆进行了一次不错的巡回演出。他们登陆哥斯达黎加的圣何塞，他们于2022年3月18日和19日在国家体育场进行了几场演出，H.E.R作为客串乐队，随后在多米尼加共和国圣多明各的奥林匹克体育场举行了音乐会。

乐队还将访问美国北美的许多城市。他们将于 5 月 6 日在达拉斯开始，然后继续穿越休斯敦的德克萨斯州，然后前往凤凰城、圣克拉拉和芝加哥士兵场的两个约会。

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