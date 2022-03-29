涉及国际空间站运营的两个大国之间的竞标是什么

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

24年来，人类创造的太空中最大的物体一直以400公里的高度绕地球运行。22年来，它一直被永久居住。

这就是国际空间站（ISS），由于俄罗斯入侵乌克兰已经持续了一个多月的后果，如今，由于俄罗斯入侵乌克兰的后果，该空间站有可能停止运行，甚至无法控制地坠入世界某些地区 。

几个小时后，在弗拉基米尔·普京总统对乌克兰发动攻势之后，美国总统拜登非常投入它谴责俄罗斯的行动, 并报告在各个领域, 特别是在空间和技术领域实施了严厉的经济制裁.“ 普京是侵略者。普京选择了这场战争，现在他和这个国家将承担后果。 今天，我授权对可以出口到俄罗斯的商品实行严厉的额外制裁和新的限制。这将立即或随着时间的推移给俄罗斯经济带来沉重的代价。我们有意设计这些制裁措施，以最大限度地扩大对俄罗斯的长期影响，并最大限度地减少对美国及其盟国的影响。在我们的行动与盟友和伙伴的行动之间，我们估计俄罗斯将削减一半以上的高科技进口量。拜登说，这将打击其武装部队现代化的能力，这将削弱其航空航天业，包括太空计划。”

几天前，三名身着黄色和蓝色衣服的俄罗斯宇航员抵达国际空间站（美国宇航局电视台/路透社发布的讲义）。

尽管国际空间站正在执行的太空计划包括几个 国家的合作，但其中的两个支柱是美国和俄罗斯在一个无视政治关系的联盟中提供的宇航员、技术、食物和备件 。放置在离地球400公里的地方。

昨天，俄罗斯航天局Roscosmos总干事德米特里·罗戈津（Dmitri Rogozin）向美国发出了最后通atum：“3月31日是美国宇航局，欧洲航天局（ESA）和加拿大航天局（CSA）必须回应我们对取消对我们两个人的制裁的要求的最后一天公司平民 “；机械工程研究的 tsniiMash 和 Progress 火箭航天中心”。

西方对俄罗斯实施的制裁限制了商品和高科技的出口，目的是削弱其战略部门，包括军事和航空航天工业。“国际 空间站是一个绕地球运行的大型太空实验室，需要俄罗斯和美国之间的合作才能充分运作。《月球上的韦拉斯》一书的作者太空记者迭戈·科尔多瓦告诉 Inf obae，如果没有两国之间，美国宇航局和俄罗斯航天局之间的永久合作，就不可能继续绕400公里 外的地球轨道运行。

远离陆地冲突，宇航员在国际空间站上和平生活（NASA）

国际空间站的运行非常复杂。尽管美国和欧洲的模块提供太阳能电池板收集并用于使轨道综合体发挥作用的电能，但俄罗斯提供的燃料和发动机使其能够留在轨道上而不会失控地落入地球。俄罗斯向空间站提供了 Progress 太空舱的发射，这些太空舱战略性地放置在轨道结构中，因此它每隔15或20天启动一次发动机并将其升高以保持正确的高度和速度运行。它甚至向实验室提供燃料以使其发挥作用。” 科尔多瓦补充说，他将于本周五在伽利略伽利略天文馆发表关于阿耳 emi 弥斯任务的演讲。

他补充说：“美国还有与轨道综合体耦合的船只，例如天鹅座太空舱，但它们的发动机不那么强大，如果打开它们以给太空实验室提供高度，它们也位于无法提供完全稳定性的点。”

根据科尔多瓦的说法， 地球的引力吸引了国际空间站，国际空间站必须通过提升 Progress 引擎每 15 或 20 天调整一次其高度。 如果他们不开启，空间站将开始失去高度和速度。几天后，该建筑物将开始与地球大气层摩擦，最终将无法控制地燃烧和掉落。”

不同的船只仍停靠在太空实验室（NASA）

罗戈津概述了同样的理论，他说，没有俄罗斯的参与，就不可能控制国际空间站，因为除了燃料和货物的供应外，它是负责空间站的方向和危险碰撞预测的国家。“如果你阻止与我们合作，谁能拯救国际空间站免于不受控制地退出轨道并落入美国或欧洲领土？”，总经理兼前记者最近在一条推文中问道。

“这座500吨重的结构有可能落在印度和中国身上。你想用这种观点来威胁他们吗？ 国际空间站不会飞越俄罗斯，因此所有风险都由您承担。你准备好了吗？先生们，当你研究制裁时，请检查那些制造制裁的人，看看他们是否患有阿尔茨海默氏病，” 他补充说。

面对美国的制裁，俄罗斯的回应是停止从法属圭亚那的库鲁航天发射场发射欧洲飞行任务；它停止向美国供应火箭发动机，并要求未来的俄罗斯航天局合同仅以卢布收费。Roscosmos还取消了英国OneWeb通信卫星的发射，此前该公司本身在政府的支持下，停止了未来从俄罗斯拜科努尔航天发射场发射联盟号火箭飞机，并与埃隆·马斯克的公司SpaceX签署了协议。

俄罗斯人和美国人几天前进行了太空行走（美国宇航局电视台/路透社发布的讲义）

但是美国宇航局必须澄清，它将继续促进与俄罗斯的太空合作。美国宇航局局长比尔·纳尔逊表示，美国将继续与包括俄罗斯在内的合作伙伴合作，继续在国际空间站上运营。美国宇航局承认，鉴于外部和内部联系众多、需要控制航天器的倾角和高度以及软件的相互依存性，试图将美国航段与俄罗斯航段分开将构成重大的后勤和安全挑战。”

“目前，他们没有能力取代空间站的倾斜控制功能，也没有能力为持续的长期运行制造合适的推进力。他们将尝试用货船和载人船为我们创造替代品，但这需要数年时间，” 罗戈津警告说。

“该站具有复杂的内部和外部布线，因此无法分离为连接工作而构建的模块。科尔多瓦总结说，在最坏的情况下，轨道综合体的运营可以提前结束，并且不会像战前2月宣布的那样达到2030年。”

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