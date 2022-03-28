塞拉亚有两具遭受酷刑的尸体被遗弃，并传达了毒品信息：“保持清洁”

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

3月28日星期一上午，在瓜纳华托州塞拉亚的拉克鲁斯社区发现了两名男子的尸体；两具尸体都显示出明显的暴力迹象，并附有一封据推测是有组织犯罪成员写的信息。

“这件事发生在我身上是因为我看着 ** 四处走动卖白色然后把瘦狗的 pu**deras alconing ** 杀死无辜者跟随干净的 pu** 时玩游戏。Att：MV。C.S.R.L.（原文如此）”，是在写在纸板上的信息中读到的，然后被遗弃在尸体旁边。

据推测，该消息是由 Santa R osa de Lima Cartel 的成员撰写的，因为消息中发现了首字母缩写词 C.S.R.L.；根据非官方消息，被处决的人将是参加洛斯葬礼的哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）的成员Chuparrecios 周末在瓜纳华托州的胡安·马丁社区举行。

（照片：Twitter @InfoRoja_Mx）

早上8点左右，一个匿名呼叫911应急系统的电话提醒说，塞拉亚拉克鲁斯社区洗车场附近有两具尸体，之后市政安全人员搬到现场检查现场，后来证实发现了两具尸体。

在将两具尸体放在机构场所和划定土地的金属网之间的杂草之间之后，这些穿制服的人员通知了瓜纳华托州总检察长（FGE）的人员，该部门动员了调查人员和专家前往进行案件的第一次诉讼的地方。

两具尸体的衣服上都有大量血迹，头部被胶带覆盖，全身都受到打击，有枪伤，据推测，这些伤已经结束了他们的生命。

3 月 22 日晚上 11 点左右，在塞拉亚以南发现了一辆载有七具烧毁尸体的面包车，受害者后来被确定为音乐乐队 Los Chuparrecio 的成员，该乐队最初来自首都瓜纳华托附近的胡安·马丁镇。

这七位音乐家，包括一名 15 岁以下的未成年人，参加了在兰乔·塞科镇的一场演出，此后他们的亲戚无法再次与乐队的任何成员沟通，因此他们向州检察官办公室提出了申诉。

后来，瓜纳华托州当局证实，这七具尸体属于失踪的音乐家，因此他们被移交给了家人，并于3月26日星期六在原籍地圣马丁蒙上了面纱。

在瓜纳华托州（墨西哥）的塞拉亚市，守卫九人遭到袭击的地区的国民警卫队成员的档案照片。EFE/ Str

3月1日，CJNG通过社交媒体发布了一段视频，威胁瓜纳华托检察官，指控他们袭击和制造针对平民的犯罪，因为他们声称该卡特尔是一家 “正规企业”，没有进行勒索或绑架。

州当局已确定 CJNG 可能对 2 月份绑架一群被剥夺自由的矿工负责，这些矿工后来被检方人员释放。

“而且你知道瓜纳华托州的整个州都拥有并属于'门乔'先生。让你清楚一点，我们没有绑架矿工，pu 游戏；这不是你所说的那样。视频中听到，你没有营救他们，他们自己站起来回家，他们从来没有被要求钱，也没有被绑架。”

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