为什么 “秃鹫蜜蜂” 放弃花蜜以尸体为食

有些蜜蜂属于鲜为人知的没有刺痛的热带物种，通常被称为 “秃鹰蜜蜂”，它们发展 了只吃肉的能力。这种罕见的行为是出于对花蜜的激烈竞争。

通过这种方式，他的肠道进化了，使其比其他蜜蜂更像秃鹰。所有这些适应都得到了微生物群（肠道菌群）的变化的补充，从而可以消化与新饮食有关的其他化合物。

对花蜜的激烈竞争导致热带地区的一种无刺蜜蜂发展了以肉为食的能力。 这些是世界上唯一进化为使用非植物性食物来源的蜜蜂。

它们被粗俗地称为 “秃鹰蜜蜂”，它们发展了只吃肉的能力。这种罕见的行为是出于对花蜜的激烈竞争

通过这种方式，他们与秃鹰和其他以腐肉为食的动物肠道中发现的一些微生物建立了新的共生关系。无刺蜜蜂后腿上用来收集花粉的篮子被这些秃鹰蜜蜂用来收集肉。

秃鹰蜜蜂的肠道菌群富含其亲属所没有的新细菌，类似于秃鹰，鬣狗和其他拾荒者中发现的细菌。这些细菌可以保护它们免受腐肉中出现的病原体的侵害。 任何人都可能患重病，因为肉体中的这些微生物会释放出非常强大和有害的毒素。

目前尚不清楚是蜜蜂的肉食生活方式影响了这些微生物的生长，还是允许食肉饮食的细菌。随着时间的推移，饮食的改变可能会改变菌群，但这种变化也有可能导致饮食的变化，或者两者都可能相互作用以产生这种进化适应。

这些以肉而不是花粉为食的蜜蜂能够将蜂蜜存放在蜂箱的单独腔室中。

无刺蜜蜂后腿上用来收集花粉的篮子被这些秃鹰蜜蜂用来收集肉 (里卡多·阿亚拉)

两天前，在安蒂奥基亚（Antioquia）Turbo市的拉埃斯佩兰萨（La E speranza）村，一群非洲化的蜜蜂袭击了一名72岁的盲人，后来他丧生，这只蜜蜂成为了新闻。显然，蜂窝位于受害者家附近的一根电线杆上。

这名男子不仅受到影响，还有 10 人受伤，其中一人是孕妇，一名正在从手术中康复的男子。

根据该行业的邻居的说法，这些动物已经在几根电线杆上建造了尿布，并多次呼吁相应的当局解决这个危及生命的问题。

* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。

继续阅读：