哥伦比亚，迪拜残疾人田径大奖赛冠军

凭借豪华阵容，哥伦比亚获得了3月21日至24日在迪拜举行的田径大奖赛的冠军。代表团由7名女性和9名男性组成，共获得25枚奖牌，分为12枚金牌、8枚银牌和5枚铜牌。来自43个国家的446名代表参加了这次活动。哥伦比亚残奥会获得了总奖牌的60％。

16位国家代表参加了32场比赛，并前往阿拉伯联合酋长国，其使命是在田径和田径测试中展示自己的技能，并重新验证2020年东京奥运会哥伦比亚田径运动的出色表现。

这方面的一个例子是迪斯科投手Yesenia Restrepo在F11比赛中以33.75的距离赢得了金牌，这是自上届残奥会以来的最高成绩，她在同一场比赛中赢得了铜坝。获得金牌后，运动员Paisa说：“我刚从记录测试中脱颖而出，我对结果感到满意，这是我们为2024年巴黎奥运会做准备的动力”。

另一位登上领奖台顶端的运动员是标枪运动员毛里西奥·瓦伦西亚。2016年里约奥运会残奥会冠军和2020年东京奥运会银牌在这场改编的田径大奖赛中获胜，这是F34赛事的金牌，“这是艰苦的工作，上帝知道我们在做什么。这枚金牌是残奥会的一项成就，对我、我的家人以及所有陪同我参加这一过程的人来说，” 他在登上领奖台后说。

哥伦比亚代表团的第五枚金牌由埃里卡·卡斯塔诺（Erica Castaño）在F55专辑发行测试中获得。在那里，运动员派萨获得了22.19的投掷距离，设法克服了自己的分数。埃里卡这样说她的胜利：“我刚刚在专辑发行中为该国赢得了金牌，我在测试中感觉非常好，很舒服，一切都可以用最好的方式完成。我们在整体准备工作中处于最佳状态，结果正在显现。”

至于跳远，哥伦比亚人奥马尔·阿科斯塔和何塞·格雷戈里奥·莱莫斯在这次测试中分别排名第一和第三。跳高5.60的阿科斯塔排名第一，也创下了全国纪录，而莱莫斯以6.12的距离排名第三。

哥伦比亚运动员大放异彩的另一门学科是200米T35。在这场比赛中，亚米尔·阿科斯塔赢得了银牌，而朱利安·阿科斯塔则攀升至排名第三。同时，在400米长的T12赛道上，Buinder Bermudez赢得了男子银坝，Mayerli Buitrago在女子分支中排名第三。

根据体育部关于哥伦比亚代表团参与的信息，国家政府投资了15.99亿比索。在阿拉伯联合酋长国，运动员，哥伦比亚人打破了世界纪录。第一个这样做的是在 400 米 T37 上的 Karen Palomeque，时间为 01:00 .44 秒。同时，何塞·莱莫斯（JoséLemos）在投掷F38标枪时做到了这一点，距离为60.58米。

哥伦比亚国家队重返该国，实现了两个目标：确认和改善品牌。现在，代表团将目光投向了2023年圣地亚哥的帕拉潘美国运动会和2024年巴黎残奥会。

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