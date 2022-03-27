卡罗来纳州克鲁兹反思她涉嫌与林肯·帕洛梅克分手的传言中的痛苦

几个月来，有传言称卡罗来纳·克鲁兹和林肯·帕洛梅克的关系将彻底中断，但是，本周，以化名 “la negra Candela” 认可的记者格拉西拉·托雷斯（Graciela Torres）一直在详细介绍据称发生的事情这对夫妇。根据房东阿里尔·奥索里奥的说法，托雷斯说，他们不仅分手了，而且已经在分离资产的过程中。在最近几个小时里，有人强调，根据主持人和演员的追随者的说法，拉卡莱尼亚对终止恋爱关系表示遗憾。

“受苦的第一步是接受痛苦是生活的正常部分。我们必须接受我们遭受痛苦的正常现实。我们想相信，痛苦是正常状态的例外，也就是说，我们预计不会遭受痛苦。因此，问题让我们感到惊讶，我们预计苦难不会在某种程度上成为我们生活的一部分（...）我们想相信痛苦是正常状态的例外，所以我们预计不会遭受痛苦。因此，问题让我们感到惊讶，我们预计苦难在某种程度上不会成为我们生活的一部分，” 克鲁兹在他的社交网络上写道。

值得注意的是，她的追随者没有像以前那样看待他们所产生的陌生感助长了谣言，实际上，该模特独自一人参加了厨师胡安·迭戈·瓦内加斯和自由潜水者索菲亚·戈麦斯的婚姻。

“跌倒是正常的，不正常的是你陷入困境。不要放弃你想要的东西，从生活带给你的地方移动，到你想成为的地方。如果你错了、受苦或跌倒了，你可以回去再做一次梦。在上面撒蛋，这条道路不会是完美的，但这是要知道自己走在正确的轨道上。尽你所能，尽自己所能，” 克鲁兹在她的 Instagram 故事中补充说。

根据已故八卦节目 “El Lavadero” 的前主持人最初保证的说法，这对夫妻的离婚已经是事实。“几个月来，人们一直在猜测这种关系是错误的，一瘸一拐，他们已经分开了；当卡罗来纳州独自与所有这些和儿子萨尔瓦多的病作斗争时，为林肯辩护，并说他的缺席是工作问题，他很忙；但事实是这位通讯员说，明天或后天，他们将通过双方签署的公报正式宣布分离。”

“我们知道他们不会给出任何进一步的解释，他们只是传达一对夫妇的周期已经结束，他们将继续成为孩子的父母，但在个人和情感层面上，每个人都会走自己的路。卡罗来纳州，来吧，直到现在你还是 berraca。生命不会结束，生命还在继续！”，“黑蜡烛” 总结道。

另一方面，第一频道节目 “我什么都知道” 的主持人阿里尔·奥索里奥（Ariel Osorio）强调，这对夫妻曾试图维持他们的关系，但是他们没有成功。他强调，他们作为夫妻的关系不再有效，但是，由于他们的两个孩子萨尔瓦多和马蒂亚斯，他们保持稳定

“尽管在某一时刻他们决定尝试，但最终没有成功，得出的结论是每个人都应该继续自己的生活，为每个孩子提供最好的生活。最后的，最后的，不幸的是，最受爱戴的夫妇之一（...）正如我们被告知的那样，财产的分配掌握在律师手中，因此每个人都有自己的份额并继续各自的道路，” 节目主持人说。

卡罗来纳州已经出来否认所谓的稳定关系破裂的说法，事实上，她说她已经离开林肯是因为他不在城里录制新作品。“我没有分开是因为我还没结婚 (...)林肯正在录音，两人加入了他（制作），所以如果他不在一边，他就在另一边（...）他来了，换了手提箱然后回来走去。” 他在与亚内斯·沃尔德曼（Yaneth Waldman）的现场直播中评论道。





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