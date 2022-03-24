秘鲁球员的十二生肖是什么？

入选参加秘鲁-乌拉圭比赛的秘鲁人名单已经公布。他们将在下一场对阵巴拉圭的比赛中出场。尽管这是弓箭手，防守者，前锋和中场球员出现的总名单，总数为29名，但目前尚不清楚谁将是今天将面对乌拉圭的11名球员。但是在加雷卡（ Gareca）进行的最后一次训练中，可以观察到11名足球运动员的持续参与， 我们选择了他们来找出什么是足球运动员根据每个人的@@ 十二生肖，因此对他们的态度，面对对手的方式以及对球场上各种结果的反应有了更多的了解占星术。如果您想了解更多，我们将在下面向您显示所有详细信息。

这份白红色星座的列表将按照秘鲁足球联合会（FPF）的呼叫顺序显示。

ARQUERO

-佩德罗·加莱斯是双鱼座的标志。

他的出生日期是 1990 年 2 月 23 日。他目前32岁，最初来自利马。像每个 Piscean 一样，他有一个镇定、安慰和非常镇定的性格。 他们信任别人，尽管他们知道自己最终可能会被刺伤。

不幸的是，双鱼座最糟糕的特征之一就是悲观，但是如果你试图控制它，你就可以摆脱负面困境。

秘鲁国家队门将佩德罗·加勒斯希望能够在2018年俄罗斯之后再次参加世界杯。| 图片：法新社

防御

-路易斯·阿德文库拉是双鱼座的标志。

1990 年 3 月 2 日出生于钦查阿尔塔。他目前已经 32 岁了。

与 Pedro Gallese 一样，这些功能是相同的，但我们将再添加一些。 诚实可以是其最好的品质之一，而根据占星术，爱情是忠实的标志 ，它们不断寻求与伴侣的浪漫和精神结合。爱情具有纯粹的本质，性很特别。

他在爱情中最能相处的星座是天蝎座，处女座和巨蟹座。

足球足球-世界杯-南美预选赛-秘鲁对厄瓜多尔-秘鲁利马国家体育场 -2022 年 2 月 1 日秘鲁选手路易斯·阿德文库拉回应路透社/皮拉尔·奥利瓦雷斯

-卡洛斯·赞布拉诺是癌症的征兆。

1989年7月10日出生于卡亚俄。他目前已经 32 岁了。

巨蟹座的人的特点是家常, 热情而浪漫.家庭是分享难忘时刻的重要支柱。 这就是为什么和许多其他事情引起钦佩的原因，每个人都喜欢它们。

巨蟹座是爱上金牛座和处女座的兼容标志.

-亚历山大·卡伦斯是金牛座的标志。

1992年5月4日出生于卡亚俄。他目前已经 29 岁了。

这是一个最喜欢浪漫的标志。 他也是耐力、毅力和力量的爱好者。 他有很大的意愿去做事并且做得很好。

金牛座是爱上双鱼座和巨蟹座的兼容标志.

-米格尔·特劳科是处女座的标志。

1992年8月 25日出生于塔拉波托。他目前已经 29 岁了。

他们有很强的品格，坚定而清晰的想法，因为当他们想要某些东西时，他们迟早会得到它。 他们有天生的能力说服他人， 成为吸引人的中心以及聚会或聚会的灵魂。

处女座是爱上巨蟹座和天蝎座的兼容标志.

足球足球-2021 年美洲杯-四分之一决赛-秘鲁对巴拉圭-巴西戈亚尼亚奥林匹克体育场 -2021 年 7 月 2 日秘鲁选手米格尔·特劳科与巴拉圭选手安吉尔·罗梅罗·路透社/迭戈·瓦拉一起行动

中场球员

-塞尔吉奥·佩尼亚是天秤座的标志。

1995年9月28日出生于利马。他目前26岁。

他在各个方面都喜欢稳定和公平。 天秤座通常是一个冷静的人，她喜欢孤独与和谐。 当你处境不好的时候，它也可能会造成混乱和噪音。

天秤座是爱上射手座和狮子座的兼容标志.

-雷纳托·塔皮亚是狮子座的标志。

1995年7月28日出生于利马。他目前26岁。

领导力是他的事，他有很大的信念和良好的理想。他们的 善良、忠诚和保护感使他们与众不同。 他们也喜欢吸引注意力并被他人包围，如果他们不知道如何控制它，他们很可能会感到骄傲。

狮子座是爱上白羊座和射手座的兼容标志.

雷纳托·塔皮亚（Renato Tapia）在过去两天的两场比赛中都开始了。

-Yoshimar Yotún 是白羊座的标志。

1990年4月7日出生于卡亚俄。他目前已经 31 岁了。

这些人是非常 适应能力强的人和领导者，由于他们的创造力和自发性，他们可以与他人相处。 他们是非常细致和细心的人。

白羊座是爱上水瓶座和双子座的兼容标志.

-安德烈·卡里略是双子座的标志。

1991年6月14日出生于利马。他现在已经 30 岁了。

他们最大的认可是他们的才智，不仅在心理层面上，而且在说话和表演时也是如此。 他们通常是平衡，适应能力强且非常热爱爱情的人。

双子座是爱上狮子座和白羊座的兼容标志.

根据Transfermarkt的数据，安德烈·卡里略的市值为500万欧元。

-克里斯蒂安·库埃瓦是射手座的标志。

1991年11月23日出生于特鲁希略。他现在已经 30 岁了。

这个迹象最突出的是他走路的疾病，如果事情没有按照他们的想法或计划进行，他们也经常会发脾气的场面。但是，并非所有事情都不好， 每个射手座都有能力将挫败感，悲伤转化为饥饿以赢得胜利，因为如果他们投入精力，他们将能够解决各种困难。

射手座是爱上天秤座和水瓶座的兼容标志.

秘鲁vs乌拉圭：在卡塔尔2022年预选赛冲突的预览中，有利于 “双色” 的统计数据。

前锋

-詹卢卡·拉帕杜拉是水瓶座的标志。

1990年2月7日出生于意大利都灵。他目前已经 32 岁了。

使Aquarius脱颖而出的伟大特征是：充满爱心，深情和非常敏感。他们是非常善解人意的人，总是寻求支持崇高的事业，不是因为他们想要认可，而是因为这是来自内部的东西。 作为一个人，在不期望任何回报的情况下提供帮助是他本质的一部分。

水瓶座是爱上白羊座和射手座的兼容标志.

詹卢卡·拉帕杜拉否认贝内文托的教练：他的律师说：“他否认自己不想参加比赛”（照片：@beneventocalcioofficial）

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