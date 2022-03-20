迎接春天的三个考古遗址以及参观它们的费用是多少

墨西哥位于北半球，因此春分每年三月到来；这个2022年定于发生在下周日20点15点，市区33分钟。

无论是迎接春天还是秋天，每六个月春分就会将地球上的日子几乎分成一半，为我们提供大约 12 个小时的日光和另外 12 个小时的夜光。这是因为地球的轨道及其轴向倾斜度与太阳对齐，因此该光体的光线直接到达赤道线。

随着时间的推移，人们形成了这种现象是 “充电能量” 的理想信念，尽管这一前提在西班牙裔前民族的传统或习俗中没有依据，但欢迎 “Nuevo Sol” 已变得流行并重新尊严，以利用从冬季到冬季的过渡过程春天。

为了享受这种现象并迎接春天，墨西哥有各种各样的考古遗址向公众开放，但是，必须记住，由于 COVID-19 大流行，一些最受欢迎的考古遗址，例如金塔纳罗奥州的科巴（Cobá）将保持关闭状态，因此以下是三种替代选择拜访他们的费用。

伊达尔戈图拉

图拉在纳瓦特尔语中有两个含义，第一种相当于 “红色或芦苇的地方”，第二个意思是 “城市或大都市”（照片：Cuartoscuro）

图拉的考古区位于伊达尔戈州，被气势宏伟的石头亚特兰蒂斯人庇护。传说这座城市是由神话般的国王和牧师Quetzalcoatl建立的精神和文化中心，他在为父亲的去世报仇后在这个地方避难，为托尔特克文化起源和辉煌。

图拉考古遗址位于墨西哥城以北约85公里处，与特奥蒂瓦坎和 特诺奇蒂特兰（Tenochtitlán），中美洲中部高地最重要的主要城市中心之一。

在强风和半干燥气候下，艺术和宗教文化的遗迹反映在迄今为止仍然屹立在这个考古区的寺庙和建筑物中。从亚特兰蒂斯建筑到蛇墙，成千上万的游客进入废墟，与一段历史联系起来，或者只是学习古代文化的痕迹。

考古遗址的开放时间为周二至周日上午10点至下午2点，每人收费75比索，只有60岁以上的成年人和13岁以下的儿童无需付费即可进入。拥有当前证书的退休人员、养老金领取者、残疾人、教师和在职学生也将享受此福利。周日，所有年龄段的人均可免费使用。

要从墨西哥城前往考古遗址，您需要乘坐从北航站楼到图拉德阿连德市的巴士，单程费用约为每人170比索。从墨西哥州首府出发，前往该市的每张个人门票的费用为 245比索，如果您想从克雷塔罗出发，单程费用为267比索。

恰帕斯州帕伦克

Palenque 的意思是 “被木栅栏或木桩围起来的地方”（照片：Cuartoscuro）

在拉坎登丛林的浓郁绿色和墨西哥南部特有的潮湿温暖气候之间，帕伦克是玛雅文化中最著名的城市之一，建于三世纪。在卡拉克穆尔（Calakmul）或蒂卡尔（Tikal）等城市辉煌的同时，这个考古遗址成为当时的主要礼仪中心之一。

它是玛雅文化中最强大的王朝之一的所在地，神话般的统治者帕卡尔属于这个王朝。对其建筑物象形文字的考古学和人类学研究表明，这种文明通过交易网络或统治者团体之间的联盟与其他文明联系在一起。

众所周知，玛雅铭文已被广泛研究，因为它们是中美洲使用徽标音节字母书写的最早表现形式之一，并且因为它们日历系统：一种是周期性的，与中美洲其他地区一样，另一种是线性的，称为长计数。

帕伦克考古遗址的开放时间为上午 8:30 至下午 5:00，访问费用为 80比索。与图拉一样，13岁以下的老年人和儿童以及教师、学生、残疾人和养老金领取者都是免费的。周日，所有年龄段的人均可免费入场。

要从恰帕斯州首府前往帕伦克，您需要乘坐公共汽车，根据线路偏好和舒适度，费用在 300至670比索之间。从这一点开始的旅程大约是6个小时。

就其本身而言，如果您想从塔巴斯科州的比亚埃尔莫萨出发，前往神奇小镇帕伦克的巴士费用将在250到400比索之间方式。从墨西哥城出发，您可以乘坐公共汽车前往塔巴斯科州或恰帕斯州的首府，价格在 1,000到2,100比索之间，然后乘坐上述其他交通工具之一。

瓦哈卡州蒙特阿尔本

蒙特阿尔班的原始含义尚不清楚，有些建议是 Danibaan 或 “圣山”、“捷豹之山”、Danibeeje 或 “Cerro del Tiger”（照片：Instagram/ @leonvite）

在瓦哈卡中央山谷的一座山顶上，蒙特阿尔班市始建于公元前500年，是中美洲最重要的城市之一，也是萨波特克文化的首都。美国国家人类学和历史研究所（INAH）的数据表明，在最好的情况下，这座城市大约有35,000人。

蒙特阿尔班（Monte Albán）是一个州的首府，该州对其控制的社区征收实物税（玉米，豆类和南瓜等）。来自不同地区的商人来到这座城市是为了交换和流通不同的商品，它也是陶瓷生产的中心。

该考古遗址的主广场是人为平整的，长300米，宽180米，可容纳多达15,000名游客；该遗址的建筑组织反映了其居民之间的等级关系。

就其本身而言，特奥蒂瓦坎文化在这座城市的建设中发挥了重要作用，因为通过其建筑，陶瓷和壁画，两种文化之间的非凡联系出现了。通过这种方式，蒙特阿尔班（MonteAlbán）的美丽和历史价值导致了这样一个事实，即1987年，该考古遗址与瓦哈卡市中心一起被联合国教科文组织列为世界遗产。

Monte Albán 周日所有年龄段的人均可免费进入, 不属于学生, 教师, 残疾人,养老金领取者，老年人或13岁以下的儿童必须支付 80比索才能进入考古遗址。探视时间为上午10点至下午4点。

从瓦哈卡（Oaxaca）市中心前往这个重要的考古遗址非常容易，可以通过乘坐出租车来实现，出租车的行程将花费大约100至150比索。到达那里的最便捷方式之一也是从普埃布拉的特瓦坎市出发，那里去蒙特阿尔本的巴士票价从 400到600比索不等。

如果您不想从墨西哥城抵达，则必须乘坐从Terminal Poniente到瓦哈卡州首府的巴士，具体取决于首选路线，单程个人票的价格在 500至900比索之间。

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