从本周二开始，麦德林将庆祝 “国际戏剧周”

从3月22日（星期二）到同月的27日，国际戏剧周将在麦德林举行。Ateneo公司将通过其提案XIV庆祝活动2022年成为该活动的一部分，它将获得女演员娜拉·昆特罗的认可。

该项目由Porfirio Barba Jacob公司与麦德林市剧院委员会和麦德林市长办公室合作开展，也将在3月27日庆祝国际戏剧日。剧院周将汇集各种纪念戏剧作品的提案。

在为期五天的活动中，将在永恒之春之城的不同空间举办讲座，展览，戏剧等，这些活动将在城市周围的30个房间中举行。

此外，将参加剧院周的100个剧院团体包括赤脚鹰，El Pequeño 剧院，Acción Impro，Teatro La Hora 25，拉布哈迪拉剧院和雅典娜舞台实验室，它们将展示客座导演，秘鲁里卡多·德尔加多和哥伦比亚人阿尔贝托·塞拉利昂·梅希亚。

该公司表示，就其本身而言，该公司的庆祝活动旨在 “向安蒂奥克尼奥剧院的男性，女性和实体致敬，他们因对戏剧工作的奉献而脱颖而出，并一生致力于从舞台上为一个更美好的国家提出共存选择”。一份声明。向诺拉·昆特罗（Nora Quintero）致敬的节目将与 “悲伤女演员的独白” 一起举行。

“在经历了两年的疫情之后，我们100％回来庆祝本周，这对这座城市的文化历史非常重要。多亏了剧院，进行了许多社交运动，反思和文字，谈论麦德林如何将自己转变为一个充满梦想，充满希望，渴望摆脱最艰难时刻的城市。我们正在经历一场大流行，今年2022年，我们将庆祝那个剧院周和国际戏剧日，向我们的艺术家，创作者，剧作家致敬，反思创作和构成城市剧院的许多组成部分。”《公民文化》，阿尔瓦罗·纳尔瓦兹·迪亚兹。

另一方面，这些活动的组织由麦德林恩塞纳集体和Aten eo Porfirio Barba Jacob 公司负责，并得到市长办公室的支持。请记住，最后一天将以3月27日在巴勃罗·托本·乌里韦剧院的艺术广场举行的艺术停留而结束。

要查看完整的节目，你可以查看麦德林恩埃斯塞纳和雅典娜神庙 Porfirio Barba Jacob 的官方网站。

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